Афганские вертолеты останутся в Таджикистане, - командующий Центральным командованием США

генерал Майкл Курилла

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 15-16 июня с визитом побывал Командующий Центральным командованием США генерал Майкл Курилла. С журналистами он не встречался, но ответил на письменные вопросы СМИ, передает «Азия Плюс».

Во время своего визита генерал встретился с президентом республики, министром обороны, начальником Генштаба Вооруженных сил, зампредседателя ГКНБ, чтобы обсудить совместные усилия по укреплению безопасности границ, устранению региональных угроз и оказанию поддержки вооруженным силам Таджикистана.

О чем командующего спросили журналисты?

- Намерены ли таджикские власти передать афганские вертолеты властям США? Когда? Сколько их? На каких условиях это будет происходить? Этот вопрос вновь возник в связи с тем, что Узбекистан заявил, что уже принял решение передать вертолеты (афганские) Штатам? (Asia-Plus)

- Мы благодарны Вооруженным силам Таджикистана за обеспечение безопасности самолетов ВВС Афганистана, которые прилетели в страну в августе прошлого года. Несмотря на то, что талибы неоднократно угрожали и выдвигали свои требования в связи с этим, самолеты не будут возвращены талибам, поскольку они им не принадлежат.

Соединенные Штаты работают с правительством Таджикистана над определением наилучшего способа эффективного использования и обслуживания самолетов.

Мы надеемся, что сможем передать некоторые или все самолеты правительству Таджикистана. Я сейчас не могу точно сказать, когда именно это произойдет, но мы прилагаем все усилия для решения данного вопроса.

- Какова цель вашего визита в Таджикистан?

- Целью визита было установление отношений. Я буду возвращаться сюда на протяжении всей моей службы, поэтому я считаю, что этот первый визит был посвящён тому, чтобы выслушать мнения. Под этим высказыванием я подразумеваю то, что я стремился услышать от руководства вооружённых сил страны о проблемах безопасности.

В Центральном Командовании мы восхищаемся той лидирующей ролью, которую играет Таджикистан в Центральной Азии сегодня. Наши прочные отношения с Таджикистаном исторически действительно крепки. Буквально через две недели мы будем отмечать золотую годовщину: 1 июля 1992 года было подписано первое торговое соглашение между нашими двумя странами.

За последние три десятилетия мы выработали общую приверженность миру, процветанию и безопасности в Таджикистане и Центральной Азии. За этот период мы предоставили Таджикистану помощь в области безопасности на сумму более $330 миллионов.

Эта помощь включает обучение, оборудование и расходы на развитие инфраструктуры. В рамках помощи было закуплено более 400 автомобилей и обучено более 10 000 солдат и сотрудников правоохранительных органов.

Я намерен опираться на эту сильную историю наших отношений.

- Как оцениваете таджикско-американское сотрудничество по пограничным вопросам и военной технике? (газета «Таджикистан»)

- Мы развиваем наше партнёрство, уделяя особое внимание операциям по безопасности границ, борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотических веществ.

Известно, что Таджикистан, по сравнению с другими центральноазиатскими государствами, имеет самую протяжённую границу с Афганистаном. Расстояние около 1400 километров - это огромное пространство для наблюдения. И это является приоритетом для нас и Таджикистана.

Я знаю, что Таджикистан поддерживает усилия по стабилизации ситуации в Афганистане и вносит ключевой вклад в будущий мир и процветание в этой стране и регионе.

- Есть ли информация о концентрации ИГИЛ на границах стран Центральной Азии, в том числе Таджикистана и Афганистана? Какие новости ожидаете? В прошлом официальные ведомства Таджикистана заявляли, что более 2 тысячи таджиков перебрались в Сирию и Ирак, где присоединились к ИГИЛ. СМИ сообщили о гибели около 500 из них. Где остальные? Насколько серьезна угроза со стороны ИГИЛ и «Аль-Каиды», исходящая из Афганистана? (Iran International).

- Серьезно ли воспринята США угроза проникновения из Афганистана в Среднюю Азию таких групп, как ИГИЛ, Аль-Каида, Джамаат Ансаруллах и Исламского движения Узбекистана? Насколько реалистичны утверждения о том, что эти группы поддерживаются некоторыми странами региона и мира? Сотрудничают ли Соединенные Штаты со странами Центральной Азии для ликвидации этих группировок и устранения их угрозы в регионе и в какой форме это происходит? Какого рода сотрудничества вы ожидаете от стран Центральной Азии в деле минимизации угрозы ИГИЛ? (BBC Persian, Iran International).

- Несколько инцидентов в Таджикистане связывают с ИГИЛ. В частности, эта группа взяла на себя ответственность за нападения на иностранных туристов в Дангаринском районе несколько лет назад, где среди убитых (пострадавших) были также американцы. Насколько тревожно присутствие ИГИЛ в Таджикистане?

- Я очень обеспокоен растущей угрозой ИГИЛ в Афганистане и восстановлением деятельности Аль-Каиды в регионе. Это проблемы, которые мы должны решать. И мы должны сказать откровенно: «Аль-Каида» восстанавливает свои позиции в Афганистане. Мы не можем закрывать глаза на нее. Это проблема, на которую мир должен обратить внимание.

ИГИЛ также остается угрозой. Несмотря на то, что группировка ослабла в Ираке и Сирии, на сегодняшний день в Афганистане она намного сильнее, чем 9 месяцев назад.

Гнусное пламя ее насильственной идеологии продолжает гореть. ИГИЛ по-прежнему представляет угрозу для региона, и мы продолжаем быть приверженными его окончательному разгрому.

В то время, как эти гнусные группировки вызывают беспокойство у народов Средней Азии, Ближнего Востока и США, здесь, в Таджикистане, вы живете рядом, по соседству с этой угрозой. Эти группы находятся у вашего порога, группировки действуют вдоль вашей границы.

Для противодействия перечисленным угрозам наше сотрудничество в области безопасности с таджикскими силами безопасности сосредоточено главным образом на операциях по борьбе с терроризмом и охране границ. В этой связи наша помощь в обеспечении безопасности сосредоточена в первую очередь на обучении, оборудовании и обеспечении инфраструктуры для защиты границы. За последние четыре года Центральное Командование предоставило наземные датчики для таджикских пограничников. Мы также предоставили все средства связи, используемые на границе, в том числе 4800 раций. Мы передали Таджикистану более 400 патрульных машин. Мы будем продолжать предоставлять такую помощь.

- Как видится со стороны командования ВС США будущая безопасность в Афганистане, которая, безусловно, оказывает влияние и на безопасность не только Таджикистана, но региона Центральной Азии в целом? Как Штаты будут участвовать в обеспечении этой безопасности? И правда ли, что США оставили в Афганистане оружия и военной техники на общую сумму около $85 млрд. Для чего это было сделано? Ведь все это попало в руки талибам… (НИАТ «Ховар»)

- После захвата Афганистана талибами в августе 2021 года Соединенные Штаты увеличили объём помощи в обеспечении безопасности границ, чтобы помочь Таджикистану сохранить стабильность. Посольство вскоре приступит к строительству нового пограничного отряда в Чалдоваре на таджикско-афганской границе. Это лишь один пример помощи.

Нас беспокоит таджикско-афганская граница. Мы обеспокоены региональной безопасностью, особенно в случае, если ИГИЛ продолжит расти в Афганистане. Мы также обеспокоены нарушениями прав человека со стороны «Талибан». Недавние шаги, предпринятые талибами для ограничения основных свобод женщин и девочек, а также ограничения открытой и свободной прессы, вызывают беспокойство и тревогу.

Правительство США остается крупнейшим донором гуманитарной помощи Афганистану и афганским беженцам. С августа 2021 года Соединенные Штаты предоставили Афганистану и соседним странам гуманитарную помощь на сумму более $720 миллионов. Сотрудничество с нашими государствами-партнерами в Центральной Азии крайне необходимо для обеспечения того, чтобы помощь распределялась должным образом и доходила до нужных людей и в нужное время. В связи с этим я хотел бы выразить признательность за неизменную приверженность Таджикистана обеспечению электроэнергией населения Афганистана, чтобы помочь смягчить продолжающийся гуманитарный кризис.

Посольство США и частные американские доноры также оказывают помощь Таджикистану, который продолжает принимать эвакуированных афганцев. Благодаря финансированию со стороны США единственная в Таджикистане школа с преподаванием на языке дари продолжила своё функционирование, оставив в классах 500 учащихся из числа афганских беженцев.

В Вахдате образовательными программами «Американского уголка» пользуются как таджикские, так и афганские учащиеся. В Душанбе Программа продвижения лидерства (LEAP) предлагает лагеря и образовательные возможности для молодых афганских беженцев.

Что касается техники, оставшейся в Афганистане: наш отъезд из этой страны и наша самая долгая война были поспешными. Это очевидно. Однако оборудование, упомянутое в вашем вопросе - оборудование, указанное в апрельском отчете Министерства обороны США Конгрессу по этому вопросу - относится к оборудованию Афганских национальных сил безопасности и обороны, и не является американским военным оборудованием. Оборудование, оставшееся в Афганистане, находилось в различном состоянии, но большая его часть непригодна для использования.

- Когда Соединенные Штаты предоставляют военную помощь странам подобных Таджикистану, требуют ли они гарантий, что эта помощь не будет использована во внутренних конфликтах, как на Памире, или в пограничных конфликтах, в таких, как с Кыргызстаном? Какие есть механизмы, гарантирующие, что военные машины, например не используются для репрессий против населения? (Agence France-Presse).

- Соединенные Штаты сосредоточены на цели обеспечения долгосрочной региональной стабильности в Центральной Азии, и наша помощь правительству республики предоставляется с этой целью на протяжении последних 30 лет.

Наше основное внимание сосредоточено на обеспечении безопасности таджикско-афганской границы от внешних угроз, особенно от терроризма. Мы обеспечиваем таджикские силы безопасности обучением, предоставляем оборудование и средства, необходимые для защиты Таджикистана от таких внешних угроз.

Всякий раз, когда мы проводим обучение для таджикских служб безопасности, делается упор на то, как противостоять угрозам безопасности, защищая и продвигая права человека и не применяя, когда это возможно, силу, приводящую к смертельным случаям.

Мы выражаем нашу озабоченность правительству Таджикистана, когда это уместно. Мы постоянно сообщаем всем нашим партнерам, что защита и продвижение прав человека необходимы для достижения наших общих целей процветания, стабильности и безопасности.

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