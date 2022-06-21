Парламент Таджикистана на год продлил амнистию капитала и имущества

CentralAsia (TJ) - Нижняя палата парламента Таджикистана приняла на минувшей неделе законопроект о внесении изменений в закон «Об амнистии в связи с легализацией имущества и денежных средств граждан РТ», сообщает «Азия Плюс».

Глава Национального банка Таджикистана Хоким Холикзода в ходе представления проекта депутатам отметил, что поправки подготовлены по поручению правительства республики с учетом опыта развитых стран в целях усовершенствования закона.

Он подчеркнул, что внесением изменений срок действия закона продлевается еще на один год.

По словам главы НБТ, согласно поправкам, под амнистию попадут также земельные участки и недвижимое имущество в сельских местностях, которое годами используется без должного документального оформления.

Он отметил, что также изменения предполагают устранение барьеров для легализации драгоценных металлов и камней, расширение возможностей граждан страны по легализации денежных средств и дополнительных государственных гарантий.

Внесением поправок в закон и продлением срока его действия Хоким Холикзода ожидает приток дополнительного капитала в финансово-банковский сектор, создание новых компаний и рабочих мест, увеличение капитала действующих компаний, улучшение платежного баланса страны в определенной мере и прочее.

В начале февраля этого года председатель Нацбанка сообщил «Азия-Плюс», что граждане страны с начала второго полугодия 2021 года до февраля текущего года легализовали свои незадекларированные денежные средства на сумму более 600 млн сомони ($55 млн).

Глава НБТ тогда отметил, что до наступления 2022 года было легализовано денег на сумму чуть более 317 млн сомони, к концу января данный показатель превышал уже 600 млн сомони.

Он подчеркнул, что для объяснения важности данного мероприятия было организовано несколько встреч с руководством банков страны, которые, в свою очередь, проводят разъяснительные работы со своими клиентами.

Закон «Об амнистии в связи с легализацией активов и денежных средств граждан РТ» действует в стране с 5 июля 2021 года.

Срок действия данной разовой амнистии первоначально был установлен на один год, то есть до 4 июля 2022 года включительно.

Что такое амнистия денег и имущества?

Данная разовая процедура предполагает добровольное декларирование денежных средств и имущества, которые находятся в «тени», в частности, это доходы, полученные незаконным путем.

Легализация автоматически освобождает держателей таких активов от административной или уголовной ответственности, а также прощает им налоги, проценты и штрафы по ним.

Указанные условия, а также хранение сведений о держателях активов в тайне гарантируется государством.

Узаконить можно деньги и имущество граждан страны в национальной и иностранной валюте, в наличной и безналичной форме, которые находятся в «теневом» экономическом обороте внутри страны или за рубежом.

Легализации подлежат только денежные средства и имущества, которые не были указаны в официальных декларациях и выведены из законного экономического оборота.

Закон допускает легализацию незаконных активов, которые в целом попадают более чем под 60 статей Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях республики.

Прошлый опыт

Таджикистан имеет определённый опыт по проведению таких мероприятий - проводились они в стране три раза.

Однако одновременная легализация, как имущества, так и денег, производится впервые.

Первая такая акция проводилась с 1 апреля до 1 июня 2003 года, в рамках которой легализовали исключительно деньги. По итогам власти сообщили о выводе денег из «тени» на сумму $190 млн, принадлежавшие 18 тысячам граждан страны.

Следующая амнистия уже касалась только имущества, которое было приобретено или присвоено незаконно. Власти с 1 января 2008 года до 1 июля 2009 года легализовали более 87 тыс. объектов имущества, общая стоимость которых составила более 19 млрд сомони ($5 млрд. по тогдашнему курсу).

В начале 2010 года, параллельно с кампанией по продаже акций Рогуна, стартовала амнистия денег, которая продлилась до конца 2011 года. Какие-либо данные по итогам последней легализации средств не были обнародованы, возможно, это связано с незначительностью объёма узаконенных средств.

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