Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Ташкент (фото)

CentralAsia (UZ) - По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 21 июня прибыл в Ташкент с государственным визитом. В международном аэропорту столицы высокого гостя встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица, сообщила пресс-служба президента РУз.

Основные мероприятия визита состоятся сегодня, 21 июня. В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и углубления многопланового сотрудничества.

По итогам саммита предусматривается подписание двусторонних документов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, науки и инноваций, туризма и других.

22 июня лидер Азербайджана ознакомится с историческими памятниками города Хивы.

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