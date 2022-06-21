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Финляндия не сможет войти в НАТО до сентября

CentralAsia (CA) -  Финляндия не достигла прогресса на встрече с Турцией и вероятно не сможет войти в НАТО до сентября. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции в Хельсинки с главой Европарламента (ЕП) Робертой Метсолой, которую транслировала пресс-служба ЕП.

Встреча Финляндии и Швеции с Турцией прошла в штаб-квартире НАТО 20 июня.

Как говорит Ниинистё, на встречи не было особого прогресса. «Но мы уже довольны, что дискуссия началась. Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем это сделать до сентября», — сказал он.

8 июня Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и их филиалы.

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