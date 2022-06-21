В России оценят влияние запрета на работу мигрантов в некоторых сферах

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CentralAsia (CA) - Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) оценит влияние запрета на работу мигрантов в сферах торговли, пассажирских перевозок, кадровых агентств и заведений общепита в Калужской области на межнациональные отношения.

Впоследствии будет принято решение о необходимости рекомендации подобного запрета другим регионам России, сообщил в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

«Я буквально две недели назад был в Калужской области, встречался с губернатором, много обсуждали эту тему. Ситуация в регионах различная, неоднозначная. Мы сейчас посмотрим, как меры, которые приняло руководство Калужской области, повлияют на ситуацию в межнациональной сфере в их регионе. К сожалению, произошли такие процессы, когда целые сферы экономики были фактически приватизированы иностранной рабочей силой, и не всегда это было обусловлено реальным положением дел на рынке труда. Посмотрим, обобщим и в дальнейшем будем принимать решение, рекомендовать ли такие решения для других регионов», - сказал он.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что регион до 2027 года выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Эта мера позволит сократить поток мигрантов в регион. Также решено ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в сферу торговли, пассажирских перевозок, кадровых агентств и заведений общепита. У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками.

Такое решение он принял после того, как устроил внезапную проверку в миграционном центре региона и выяснил, что приезжие не говорят по-русски и покупают сертификаты о владении языком за 5000 рублей. Кроме этого, поводом для принятия таких решений стал ряд резонансных инцидентов с мигрантами, в частности, их участие в террористической деятельности и массовых драках.

В конце марта этого года в Пермском крае назвали 11 сфер, в которых иностранные граждане, работающие на основании трудового патента, не смогут трудоустроиться. Еще три региона России с начала текущего года также ввели запрет на работу мигрантам в разных сферах: Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская и Калининградская области (с октября 2021 года).

В этих регионах мигрантам запрещено водить такси и любой другой общественный транспорт, производить детское питание, трудиться в сфере образования, торговать алкоголем, табаком и продуктами питания, доставлять продукты, а также работать в здравоохранении.

При этом, ещё в некоторых регионах ввели внушительные штрафы за привлечение мигрантов к запрещенным профессиям. Юридическим лицам до миллиона рублей, должностным - до 50 тысяч, могут быть оштрафованы и физические лица, нанявшие мигранта (от двух до четырех тысяч рублей).