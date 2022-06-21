Импорт муки в Узбекистан за пять месяцев увеличился на 20 тысяч тонн — Госкомстат РУз

- Узбекистан, общество
- 15:19, 21 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на январь-май Узбекистан завез 158,4 тысячи тонн пшеничной муки на $49 млн. Данные приводит Государственный комитет по статистике РУз.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт муки в страну увеличился на 19,8 тысячи тонн.
В Узбекистан пшеничная мука в основном была экспортирована из:
- Казахстана – 153,4 тысячи тонн;
- России – 4,9 тысячи тонн;
- США – 50 тонн;
- Италии – 27 тонн;
- Индии – 2 тонны;
- Франции – 1,8 тонны.
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