Импорт муки в Узбекистан за пять месяцев увеличился на 20 тысяч тонн — Госкомстат РУз

CentralAsia (UZ) - По состоянию на январь-май Узбекистан завез 158,4 тысячи тонн пшеничной муки на $49 млн. Данные приводит Государственный комитет по статистике РУз.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт муки в страну увеличился на 19,8 тысячи тонн.

В Узбекистан пшеничная мука в основном была экспортирована из:

Казахстана – 153,4 тысячи тонн;

России – 4,9 тысячи тонн;

США – 50 тонн;

Италии – 27 тонн;

Индии – 2 тонны;

Франции – 1,8 тонны.