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Импорт муки в Узбекистан за пять месяцев увеличился на 20 тысяч тонн — Госкомстат РУз

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на январь-май Узбекистан завез 158,4 тысячи тонн пшеничной муки на $49 млн. Данные приводит Государственный комитет по статистике РУз.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт муки в страну увеличился на 19,8 тысячи тонн.

В Узбекистан пшеничная мука в основном была экспортирована из:

  • Казахстана – 153,4 тысячи тонн;
  • России – 4,9 тысячи тонн;
  • США – 50 тонн;
  • Италии – 27 тонн;
  • Индии – 2 тонны;
  • Франции – 1,8 тонны.

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