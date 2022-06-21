В Израиле распустят парламент и проведут досрочные выборы

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет (справа) и глава МИДа Яир Лапид (слева)

CentralAsia (CA) - В Израиле вновь пройдут выборы – в пятый раз за последние три года. 20 июня премьер-министр страны Нафтали Беннетт объявил, что на следующей неделе распустит Кнессет (однопалатный представительный и законодательный орган Израиля), отправив в отставку правительство. Об этом сообщает euronews.

«Мы с министром иностранных дел Яиром Лапидом, решили действовать вместе, распустить Кнессет и в согласованные сроки провести новые выборы. Передать власть организованным образом, обеспечив национальные интересы государства Израиль», — заявил Беннет.

До проведения выборов исполнять обязанности премьера будет Яир Лапид.

«Даже если до выборов остаётся ещё несколько месяцев, проблемы, стоящие перед нашей страной, не могут ждать. Нам требуется решить вопрос высокой стоимости жизни, вести борьбу против Ирана, ХАМАСа и «Хизбаллы», противостоять силам, угрожающим превратить Израиль в недемократическое государство», — сказал Лапид.

Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху, долгие годы занимавший пост премьер-министра, сказал что, они избавятся от «худшего» правительства в истории Израиля.

Ожидается, что выборы пройдут в октябре.