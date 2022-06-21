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Без западного оружия власти Киева будут не «воевать лопатами», а разбегутся, - спикер Госдумы
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Предыстория: Глава украинского МИД заявил, что Украина будет «воевать и лопатами» без поставок оружия

CentralAsia (CA) -  Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, если у страны не будет оружия, Украина готова «воевать лопатами». Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что лопата украинцам понадобится «только для того, чтобы попозировать». По его мнению, происходящее на Украине для Кулебы «очередное телевизионное шоу».

«Для вас сегодняшняя ситуация на Украине — очередное телевизионное шоу. И если возьмете в руки — впервые в жизни — лопату, то только для того, чтобы попозировать. У вас счета в зарубежных банках. Семьи находятся за пределами Украины», — написал спикер Госдумы в Telegram-канале.

Обращаясь к Кулебе, спикер Госдумы добавил, что, как только НАТО прекратит поставки оружия на Украину и перестанет «направлять наемников», «все вы в течение суток разбежитесь».

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