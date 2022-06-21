ЮНИСЕФ призвал прекратить насилие в отношении детей и женщин в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Во вторник, 21 июня, ЮНИСЕФ предостерег от терпимости к насилию в отношении детей и женщин и призвал к изменению отношения общества к таким случаям. Организация подчеркивает важность совершенствования служб поддержки семьи и эффективных систем защиты переживших насилие.

После распространения в социальных сетях нескольких видеороликов, демонстрирующих насилие в отношении женщин и детей в Узбекистане, ЮНИСЕФ выразил обеспокоенность по поводу таких случаев, которые кажутся обычным явлением: некоторые инциденты, включая случаи с младенцами, происходят публично и в присутствии наблюдающих.

«Женщины и дети, особенно девочки, ежедневно страдают от насилия, которое, к сожалению, рассматривается как приемлемое, нормальное, допустимое и «внутрисемейное дело». Случаи насилия можно предупредить»,- сказал глава Представительства ЮНИСЕФ в УзбекистанеМунир Мамедзаде. «Каждый играет роль в искоренении насилия. Необходимо изменить отношение людей к насилию, пресекать безнаказанность, продвигать нормы и практику позитивного родительства и обеспечить квалифицированную помощь пострадавшим».

«Наряду со всеми применяемыми мерами необходимо создание института социальных работников и мобилизация всего общество для системного решения данной проблемы»,- отмечается в заявлении организации.