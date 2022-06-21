Официальная церемония встречи президента Азербайджана прошла в Ташкенте (видео)

CentralAsia (UZ) - 21 июня состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева в государственной резиденции «Куксарой» в Ташкенте.

Государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева начался с торжественной церемонии открытия улицы и сквера в честь общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, был выстроен почетный караул в честь главы Азербайджана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Узбекистана.

Представители государства и правительства Узбекистана были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации - Шавкату Мирзиееву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед лидерами двух стран.