экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Официальная церемония встречи президента Азербайджана прошла в Ташкенте (видео)

CentralAsia (UZ) -  21 июня состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева в государственной резиденции «Куксарой» в Ташкенте.

Государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева начался с торжественной церемонии открытия улицы и сквера в честь общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, был выстроен почетный караул в честь главы Азербайджана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Узбекистана.

Представители государства и правительства Узбекистана были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации - Шавкату Мирзиееву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед лидерами двух стран.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Узбекистане максимальный размер взятки в прошлом году составил $2 миллиона, - СМИ
  • Токаев прибыл в Катар
  • В России в школьную программу включили признание ДНР и ЛНР


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com