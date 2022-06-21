Официальная церемония встречи президента Азербайджана прошла в Ташкенте (видео)

- Узбекистан, общество
- 16:15, 21 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - 21 июня состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева в государственной резиденции «Куксарой» в Ташкенте.
Государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева начался с торжественной церемонии открытия улицы и сквера в честь общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, был выстроен почетный караул в честь главы Азербайджана.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Узбекистана.
Представители государства и правительства Узбекистана были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации - Шавкату Мирзиееву.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед лидерами двух стран.