Сборная Узбекистана отказалась проводить товарищеские матчи с Россией и Украиной, - СМИ

- Узбекистан, спорт
- 16:20, 21 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - Сборные России и Украины предлагали Узбекистану сыграть товарищеские матчи, но получили отказ от местной федерации футбола.
По информации Eurostavka, запрос от РФС приходил пару недель назад. ФФУ обращалась с таким же запросом – им тоже отказали.
«Причина понятная», – сообщил источник, близкий к Футбольной ассоциации Узбекистана.
Сборная России ранее была официально отстранена от международных матчей из-за войны в Украине.
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