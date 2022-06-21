Шольц объяснил медленные поставки оружия Украине

Олаф Шольц

CentralAsia (CA) - Как заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Merkur.de, Германия продолжает поставлять Украине самые современные системы вооружения. Низкие темпы поставок, на которые жалуется украинская сторона, обусловлены необходимостью обучить солдат ВСУ пользоваться сложным оружием, которое в противном случае может оказаться неэффективным.

«Если мы поставляем самые современные системы вооружения, такие как самоходные гаубицы или сложные зенитные комплексы, солдаты также должны быть хорошо обучены, иначе это оружие будет неэффективным… Тот, кто думает, что оружие можно купить у дилеров, как автомобили, ошибается», — пояснил Шольц. Он подчеркнул, что ФРГ движется вместе с «самыми важными и ближайшими союзниками».

Немецкий канцлер заявил, что многие критикуют его действия из-за непонимания всей сложности ситуации в Украине. «Я не позволю отговорить себя от уравновешенного курса. Его избрали многие граждане, потому что… я сохраняю хладнокровие, даже когда ситуация трудная», — добавил Шольц.

Канцлер также предположил, что политика российского президента Владимира Путина может быть обусловлена страхом перед тем, что «искра демократии распространится на его страну». «Вот почему он уже много лет проводит политику, направленную на ослабление НАТО и ЕС. Он хочет разделенной Европы и возврата к политике зон влияния. Ему не удастся этого добиться», — заключил канцлер ФРГ.

На прошлой неделе замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что западные страны поставили ВСУ лишь 10% от обещанного вооружения. О недостаточных темпах и объемах поставок оружия сообщал также президент Украины Владимир Зеленский.