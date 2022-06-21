Сильнейшая за 70 лет засуха началась на севере Италии

CentralAsia (CA) - Река По, питающая несколько регионов на севере Италии, обмелела в пять раз по сравнению со средним июньским показателем. Уровень воды опустилась до самого низкого за последние 70 лет, что вызвано беспрецедентной засухой. Об этом рассказывает издание The Guardian.

Главы четырёх итальянских областей заявили, что готовы к объявлению чрезвычайного положения в своих регионах. По прогнозам, в ближайшие месяцы ситуация ухудшится еще.

Как пишет издание, почти четыре месяца в данной местности не было дождей, и река настолько обмелела, что в некоторых местах можно перейти её вброд. Местным жителям грозят перебои с подачей воды, а также электричества, если расположенные на реке ГЭС прекратят работу.

В нескольких городах на севере Италии власти установили нормированное потребление воды. Использовать её теперь можно лишь для приготовления пищи, мытья и стирки.

Как говорит мэр города Бавено Алессандро Монти, пришлось выпустить распоряжение, запрещающее использовать воду, если это касается не первоочередных нужд. «Наш край переживает тяжёлые времена, самые тяжёлые за последние 70 лет. В городе пересыхают колодцы, мы надеемся, что пройдёт дождь, это было бы благом для всех. Но если дождя не будет, нам придётся выпустить другие распоряжения, ещё более строгие», — сообщает он.

Если засуха продолжится, то местные фермеры, использующие воду из реки По, не смогут орошать поля, что грозит потерей урожая. Ситуация усугубляется также тем, что в дельту реки По теперь поступает солёная вода из Адриатического моря, что также может повредить сельскохозяйственным угодьям и сделать водопроводную воду непригодной для питья. В настоящее время засуха распространяется и на Северо-восточные регионы, что делает положение ещё более тревожным.