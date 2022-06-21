Узбекистан и компания MasterCard подписали Меморандум о сотрудничестве

CentralAsia (UZ) - В Нью-Йорке министр информационных технологий и связи Узбекистана Шерзод Шерматов встретился с вице-президентом MasterCard Сами Лахудом, сообщает 21 июня пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили приоритеты сотрудничества с Mastercard в сфере содействия развитию экосистем электронной коммерции, наращивания потенциала малого и среднего бизнеса, а также создания потенциальной партнерской площадки, включая онлайн-платежи и другие направления.

На встрече также обсудили вопросы сотрудничества в сфере образовательных проектов и наращивания потенциала малого и среднего бизнеса, запуска Entrepreneurs Odyssey, MasterCard Academy и других онлайн-платформ на узбекском языке, а также в части содействия в создании собственных порталов электронной коммерции для малого и среднего бизнеса Узбекистана и проведения мастер-классов и лекций для студентов вузов.

По итогам встречи Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций и Mastercard Inc. подписали Меморандум о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что министр ИКТ Узбекистана прибыл в США для переговоров с органами и крупнейшими IT-компаниями.