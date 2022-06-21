Внешнеторговый оборот Узбекистана за первые пять месяцев составил $20,5 млрд

CentralAsia (UZ) - В январе-мае этого года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $20,5 млрд. Это на $5,6 млрд. (37,4 %) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные приводит Госкомстат РУз.

По информации ведомства, «объем экспорта в прошлом месяце составил $8,3 млрд., а на долю импорта пришлось – $12,2 млрд. Отрицательный баланс внешнеторгового оборота составил $3,8 млрд.»

За обозначенный период было импортировано продукции на $11,2 млрд., и услуг на $930 млн. При этом объем экспорта продукции составил $7,2 млрд., а услуг – $1,1 млрд.

Основными нашими партнерами по экспорту товаров и услуг во внешнеторговом обороте в январе-мае 2022 года явились такие страны, как КНР, Российская Федерация, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Афганистан и Таджикистан. Их доля в общем объеме экспорта достигла 48,5 %.

Отмечается, что за счёт увеличения экспорта в другие зарубежные страны доля экспорта в страны СНГ снизилась и их доля в общем его объеме составила 28,3 %.

В структуре экспорта 86,6 % занимают товары, которые, в основном, приходятся на промышленные товары (23,1 %), пищевые продукты и живые животные (6,2 %), химические вещества и аналогичную продукцию (5,5 %).

Основную долю импорта республики занимают машины и транспортное оборудование (34,1 %), промышленные товары (18,2 %), а также химические вещества и аналогичная продукция (13,8 %).

Доля импорта из стран СНГ, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, снизилась на 2,3 % и их доля во внешнеторговом обороте, по итогам января-мая 2022 года, составила 37,3 %.

В целом по итогам января-мая 2022 года в Республику Узбекистан было импортировано товаров и услуг из 154 стран. Треть части импорта приходится на такие крупные страны-партнеры, как КНР, Российская Федерация, Казахстан, Республика Корея, Турция, Германия и Туркменистан.