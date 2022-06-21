Узбекистан и Беларусь намерены создать инновационное биофармацевтическое производство

CentralAsia (UZ) - Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич встретился с директором агентства по развитию фармацевтической отрасли Министерства здравоохранения Узбекистана Сардором Кариевым и руководством ООО «ИнтерЛек» (Россия). Об этом сообщается на сайте Минздрава Беларуси.

Эксперты обсудили вопросы реализации совместного проекта – создание предприятия «Инновационное биофармацевтическое производство с технологиями полного цикла производства лекарственных средств из плазмы крови человека и биомедицинских клеточных продуктов». Также были обсуждены вопросы непосредственно производства лекарственных средств из плазмы крови человека и организация их экспорта.

Достигнута договоренность, что на основе инновационных технологий, разработанных специалистами Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий (Беларусь), будет создано совместное предприятие. Также обсуждены вопросы регистрации лекарственных средств из плазмы крови человека на территории Беларуси и Узбекистана.