экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан и Беларусь намерены создать инновационное биофармацевтическое производство

CentralAsia (UZ) -  Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич встретился с директором агентства по развитию фармацевтической отрасли Министерства здравоохранения Узбекистана Сардором Кариевым и руководством ООО «ИнтерЛек» (Россия). Об этом сообщается на сайте Минздрава Беларуси.

Эксперты обсудили вопросы реализации совместного проекта – создание предприятия «Инновационное биофармацевтическое производство с технологиями полного цикла производства лекарственных средств из плазмы крови человека и биомедицинских клеточных продуктов». Также были обсуждены вопросы непосредственно производства лекарственных средств из плазмы крови человека и организация их экспорта.

Достигнута договоренность, что на основе инновационных технологий, разработанных специалистами Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий (Беларусь), будет создано совместное предприятие. Также обсуждены вопросы регистрации лекарственных средств из плазмы крови человека на территории Беларуси и Узбекистана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Глава «Узатом» прокомментировал слухи об остановке строительства АЭС в Узбекистане
  • Шольц объяснил медленные поставки оружия Украине
  • В Ташкенте на узбекско – азербайджанском бизнес-форуме подписаны соглашения на $500 млн


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com