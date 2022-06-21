Германия впервые опубликовала список предоставленных Украине вооружений

CentralAsia (CA) - Правительство Германии впервые опубликовало список вооружений, предоставленных Украине и план дальнейших поставок. Перечень опубликован 21 июня на сайте германского кабмина.

Список включает, в частности, 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T, три реактивных системы залпового огня (РСЗО) типа Mars и другие вооружения, 22 грузовика, 80 пикапов Toyota.

Как заявляет официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт, «Германия продолжит поддержку до тех пор, пока Украина будет в ней нуждаться», — сообщает он.

Всего в списке уже поставленных Украине вооружений и материалов - 38 позиций, в перечне запланированных - еще 25.

Вооружения и другой материал были выделены из запасов Бундесвера или предоставлены оборонными концернами. Власти Германии ведут переговоры о так называемом круговом обмене с государствами Восточной Европы, которые располагают оружием времен существования Организации Варшавского договора. Представитель правительства Германии отметил, что список будут постоянно обновлять.