экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Германия впервые опубликовала список предоставленных Украине вооружений

CentralAsia (CA) -  Правительство Германии впервые опубликовало список вооружений, предоставленных Украине и план дальнейших поставок. Перечень опубликован 21 июня на сайте германского кабмина.

Список включает, в частности, 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T, три реактивных системы залпового огня (РСЗО) типа Mars и другие вооружения, 22 грузовика, 80 пикапов Toyota.

Как заявляет официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт, «Германия продолжит поддержку до тех пор, пока Украина будет в ней нуждаться», — сообщает он.

Всего в списке уже поставленных Украине вооружений и материалов - 38 позиций, в перечне запланированных - еще 25.

Вооружения и другой материал были выделены из запасов Бундесвера или предоставлены оборонными концернами. Власти Германии ведут переговоры о так называемом круговом обмене с государствами Восточной Европы, которые располагают оружием времен существования Организации Варшавского договора. Представитель правительства Германии отметил, что список будут постоянно обновлять.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Сильнейшая за 70 лет засуха началась на севере Италии
  • Импорт муки в Узбекистан за пять месяцев увеличился на 20 тысяч тонн — Госкомстат РУз
  • Финляндия не сможет войти в НАТО до сентября


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com