На Западе назвали «самое страшное место на Земле», где может начаться «война» России и НАТО, - Politico

CentralAsia (CA) - Издание Politico пишет, что расположенный на юго-восточной границе Литвы город Друскининкай выходит на узкую полоску стратегической территории, известную как Сувальский коридор.

Протянувшийся примерно на 100 километров вдоль литовско-польской границы, между Беларусью на востоке и российским Калининградом на западе, западные военные эксперты предупреждают, что этот район, вероятно, станет одной из первых целей российского президента Владимира Путина, если он когда-либо решит обострить ситуацию в Украине в кинетическую конфронтацию с НАТО.

Сувальский коридор

Командующий местной ротой Союза стрелков Литвы Рамунас Шерпетаускас, сказал, что на восточном фронте Литвы пока все спокойно. Хотя по его словам, он не ожидал, что Россия предпримет какие-либо попытки до тех пор, пока они были заняты Украиной. Он добавил, что он и его товарищи следят за ситуацией в приграничном регионе, называя Сувальский коридор «Ахиллесовой пятой» Литвы.

«Некоторые считают, что нападать на нас нет смысла, но следует отметить, что это прямой сухопутный путь в Калининград. Если они смогут одолеть Украину, возможно, следующий удар придется именно на нее», - сказал он.

Последнее напоминание о том, что Вильнюс идет по канату с Москвой, появилось на выходных, когда Национальная железная дорога Литвы— заявила, что в целях соблюдения европейских санкций она больше не будет разрешать транзит через территорию страны некоторых товаров из Беларуси в Калининград, включая уголь, металлы и строительные материалы.

«Мы считаем это серьезнейшим нарушением», - заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ответ на этот шаг, который, по его словам, затронет до половины российского экспорта в эксклав.

«Прибалтика будет следующей»

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сказал, что придумал название «Сувальский проход» за несколько минут до встречи с тогдашним министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен в 2015 году, чтобы поднять тревогу по поводу «дыры» в западной обороне.

Беспокоит то, что в конфликте с Западом Россия может ворваться в коридор одновременно с востока и запада, оторвав прибалтийские страны Евросоюза от их союзников на юге. «Это огромная уязвимость, потому что вторжение отрезало бы Литву, Латвию и Эстонию от остальной части НАТО», - сказал Ильвес.

Такой шаг также привел бы к немедленному противостоянию между Москвой и членами НАТО, обладающими ядерным оружием, и поставил бы мир на грань конфронтации.

Предупреждение Ильвеса фон дер Ляйен нынешнему президенту Европейской комиссии было реакцией на «аннексию» Крыма Россией годом ранее, но его сценарий конца света получил новое доверие после последнего вторжения Путина в Украину.

Так же, как Путин пытается создать сухопутный мост между Россией и Крымским полуостровом, взятие Сувальского канала, названного в честь известного города на польской стороне границы, может связать российские войска в Калининграде, ключевом российском форпосте, с теми, кто находится в ее де-факто протекторате Беларусь.

В Калининграде Россия создала огромное военное присутствие, включающее ядерное оружие, свой Балтийский флот и десятки тысяч солдат.

Хотя нет причин предполагать, что нападение неизбежно, российскому лидеру, похоже, нравится заставлять Запад гадать, каким будет его следующий шаг. Ранее в этом месяце он восхвалял имперские подвиги Петра Великого, заявляя, что «страна является либо суверенном, либо колонией», — комментарии, которые мало успокоили Прибалтику. Масла в огонь подлил на прошлой неделе Михаил Касьянов, бывший премьер-министр России при Путине, предсказав, что «страны Балтии будут следующими», если Украина падет.

Ожидаемое вступление в НАТО Швеции и Финляндии еще больше усилило напряженность в отношениях между Россией и альянсом. Добавление двух скандинавских стран может затруднить для России отделение Прибалтики от остальной части альянса, но также превратит Балтийское море в то, что некоторые называют озером НАТО, что, возможно, даст Москве еще больший стимул построить мост в Калининград.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО делает шаг России «менее вероятным, но это не значит, что он маловероятен», — сказал директор Центра восточноевропейских исследований, базирующегося в Вильнюсе аналитического центра Линас Кояла.

Восточный альянс

Несмотря на стратегические интересы стран Балтии, самое опасное в Сувальском коридоре — его относительная неактуальность.

Действия России в отношении Польши или Литвы явно вызовут действие статьи 5 НАТО о взаимной обороне, немедленно втянув в нее всех членов альянса — от Турции и Болгарии до Франции и США.

По крайней мере, в теории. Насколько готовы Вашингтон и НАТО рискнуть Армагеддоном из-за участка почти незаселенных сельскохозяйственных угодий, о существовании которых даже мало кто из их граждан знает? Это именно тот крайний случай, который Путин очень хотел проверить.

Пока (и если) Финляндия присоединится, 900-километровая граница Литвы с Россией и Беларусью будет самой протяженной в альянсе. Но с армией всего в 20 тыс. человек и военно-воздушными силами всего с пятью самолетами, включая транспортные самолеты и одну одномоторную «Сессну», Литва, как и ее балтийские соседи, плохо подготовлена для русского нападения — даже с помощью сражения под руководством Германии.

«Единственный ответ на этот вызов — увеличение присутствия НАТО здесь. Мы знаем, как Россия одержима закрытием сухопутных коридоров», - сказал вице-министр обороны Литвы Маргирис Абукявичюс.

Во время визита в Вильнюс в начале этого месяца канцлер Германии Олаф Шольц попытался заверить принимающую сторону в приверженности Берлина безопасности в странах Балтии, но в итоге вызвал недоумение. Шольц сообщил журналистам, что Берлин будет двигаться «в направлении» размещения «сильной боевой бригады» в Литве, подразумевая, что будет развернуто несколько тысяч военнослужащих. Позже его помощники опровергли комментарии, заявив, что Германия переместит туда только штаб подразделения — около 50 человек, в то время как большая часть войск останется в Германии.

В то время как НАТО готовится к саммиту, который, по словам многих наблюдателей, станет самым важным за последние десятилетия в конце этого месяца, уязвимость стран Балтии перед российской агрессией находится в центре дискуссий о том, размещать ли дополнительные войска альянса в регионе на постоянной или полуавтоматической основе.

Хотя альянсу, возглавляемому США, еще предстоит принять окончательное решение, официальные лица дали понять, что НАТО значительно укрепит силы в странах Балтии и в других местах вдоль восточной границы ЕС, предвещая исторический сдвиг в позиции НАТО и смещая центр тяжести пакта на восток.

Хотя у НАТО есть четыре боевые группы численностью в 1000 человек, размещенные по всему региону, балтийские политические лидеры и военные планировщики утверждают, что для сдерживания российской агрессии потребуется гораздо больше.

«У вас есть так называемые силы самообороны, но вы можете также назвать ее самоубийственной миссией», — сказал Ильвес, занимавший пост президента Эстонии с 2006 по 2016 год.

США и Германия давно предостерегали от такого шага, отчасти из-за соглашения 1997 года, известного как Основополагающий акт Россия-НАТО, в котором альянс договорился с Москвой не создавать постоянные базы в новых государствах-членах в «текущем и обозримом будущем». Однако нападение России на Украину убедило даже давних скептиков в отношении того, что НАТО называет «передовой обороной» в Восточной Европе, что время пришло.

«Я передумал. Наши добросовестные усилия по налаживанию контактов с Россией потерпели неудачу, — сказал американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, который командовал армией США в Европе с 2014 по 2017 год.

В Беларуси, на которую Путин недавно заявил о большем влиянии, российские военные недавно использовали авиабазы и другую военную инфраструктуру для нападения на Украину, пишет издание.

Ходжес сказал, что сомневается в том, что Россия, которая борется на Украине, сможет на данный момент собрать силы, необходимые ей для нападения на страны Балтии. Но он сказал, что для НАТО важно использовать эту возможность, чтобы подготовиться к худшему, в том числе путем укрепления противовоздушной обороны стран Балтии и обеспечения лучшей интеграции между местными силами и остальной частью альянса. Он сказал, что может представить систему с «постоянным присутствием» сил НАТО в регионе, подобно тому, как США действуют в Южной Корее.

Еще одним ключевым фактором обороны региона является Польша, у которой самые большие вооруженные силы в регионе. Исторические споры между поляками и литовцами в Сувальском коридоре по поводу языка и прав меньшинств по обе стороны границы привели к предположениям, что Путин может использовать эту напряженность в своих интересах, подобно его тактике на Донбассе, где ему удалось использовать пророссийские настроений на развязывание сепаратистского движения.

Этого еще не произошло. По словам генерала Раймунда Анджейчака, верховного военачальника Польши, приграничное сотрудничество между польскими и литовскими военными никогда не было таким тесным.

«Мы видим, что русские делают в Украине, поэтому не доверяем им», — сказал генерал, который когда-то служил в районе Сувалок, подчеркнув, что Польша была готова выполнить свои союзнические обязательства по отношению к Литве, если Россия войдет.

«Мы должны быть очень, очень готовы», — сказал он.