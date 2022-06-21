Лидеры Узбекистана и Азербайджана открыли площадь Гейдара Алиева в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев во вторник приняли участие в открытии площади Гейдара Алиева в Ташкенте.

Как сообщалось ранее, президент Алиев 21 июня прибыл с двухдневным государственным визитом в Узбекистан.

Выступив перед собравшимися, Мирзиёев выразил свое почтение азербайджанскому народу.

«Есть глубокий смысл в том, что государственный визит президента Ильхама Алиева в Узбекистан начался с торжественной церемонии открытия улицы, названной в честь общенационального лидера азербайджанского народа, большого друга узбекского народа Гейдара Алиева», - отметил президент.

В свою очередь, Ильхам Алиев, отметив, что это первый его зарубежный визит после пандемии, выразил признательность главе государства и народу Узбекистана за постоянное внимание и заботу к сохранению доброй памяти Гейдара Алиева.

В Узбекистане проживают около 40 тысяч азербайджанцев. В 2003 году создана Ассоциация азербайджанских культурных центров. В 2010 году открыто новое здание Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана.

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