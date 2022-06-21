Узбекистан и Азербайджан подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства

CentralAsia (UZ) - Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев 21 июня подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном, сообщает пресс-служба президента.

Согласно информации, в присутствии глав государств подписаны 18 документов между правительствами, министерствами и ведомствами двух стран. В частности, соглашения о сотрудничестве между регионами, в области промышленности, международного автомобильного сообщения, борьбы с незаконной миграцией, карантина и защиты растений, о военном и военно-техническом сотрудничестве, а также программа сотрудничества в сфере туризма.

Данные документы призваны способствовать углублению практического сотрудничества по ряду перспективных направлений взаимодействия между Узбекистаном и Азербайджаном, - отметили в пресс-службе.