Крайние меры, которые пришлось принять монгольской армии, чтобы остаться в живых

CentralAsia (MNG) - По данным LiveScience, монгольская империя, возглавляемая Чингисханом, была одной из самых успешных и крупнейших империй, которые когда-либо видел мир. Однако длины и меры, которые монголы должны были преодолеть, чтобы получить этот титул, были непростым подвигом, поскольку известно, что Монголия не является очень гостеприимной землей для любого народа.

Отмеченная засухой, изнурительной зимой и коротким, но чрезвычайно жарким летом, родина монголов была непростым местом, как указывает History on the Net. В конце концов, эти суровые условия могли стать их величайшим подарком. Вынужденные прибегнуть к кочевому образу жизни, монголы были знакомы с необходимостью путешествовать на большие расстояния, что значительно помогло им в завоевании азиатского и европейского континентов.

В сочетании с отличной боевой тактикой, технологиями и их мобильным, но скромным образом жизни, Чингисхан вел свою армию к победе за победой и со временем завоевал большую часть мира.

ФОРМИРОВАНИЕ ИМПЕРИИ

Чтобы понять, как монголы выжили, сначала признайте Чингисхана и его опыт в военной тактике. У Чингисхана не было легкого воспитания, так как его мать была вынуждена выйти замуж за его отца, и когда его отец был убит, когда Чингисхану было 10 лет, он, его мать и его братья и сестры были изгнаны из племени.

Со временем Чингисхан в конечном итоге вернулся в высшие слои монгольского племенного общества, и с помощью тактики, такой как вознаграждение компетентности за наследственность, он в конечном итоге объединил враждующие племена, но он будет смотреть на еще большие амбиции. Это было только начало будущего вторжения Чингисхана в большую часть Китая, современной России и стран Восточной Европы. Но разумные лидерские качества были не единственным, что умел применять Чингисхан. Чтобы рассредоточить свои силы за пределами степей, откуда они произошли, ему нужно было кормить свою армию, и это оказалось исключительной задачей.

ПРОЩАНИЕ С НЕПЕРЕНОСИМОСТЬЮ ЛАКТОЗЫ

Из-за негостеприимной окружающей среды Монголии и земли, которую было очень трудно обрабатывать, монгольская армия столкнулась с исключительными трудностями, когда дело дошло до пропитания своих солдат. В результате, по данным Harvard Magazine, большая часть их рациона состояла из молочных продуктов. Было много вопросов о том, как монголы использовали такую диету, поскольку 95% жителей восточных степей сегодня не переносят лактозу.

Некоторые исследователи подозревают, что у монгольских воинов мог быть измененный микробиом в кишечнике, который позволял им переваривать лактозу со скоростью, с которой ее потребляли солдаты, согласно Harvard Magazine.

Согласно History on the Net, монголы по большей части ели йогурт, сыр, творог и алкогольный напиток под названием айраг или кумыс, который изготавливали путем ферментации кобыльего молока. Когда монголы делали остановки, иногда они пили прямо из своей кобылы.

МЯСО И СЫР

Поскольку растительности было мало, монголы полагались на мясо от убийства скота, который путешествовал вместе с ними. Однако, согласно History on the Net, на самом деле было бы достаточно любого животного. Иногда они готовили тушеное мясо, если могли найти дикорастущие растения, такие как лук или ягоды. Однако одним из самых инновационных продуктов питания, потребляемых монголами, была быстрая еда, приготовленная для путешествий. Они клали немного мяса и овощей в мешок, который монгольский солдат клал под седло, и использовали тепло тела всадника и лошади для приготовления пищи.

Некоторые исследователи сегодня считают, что армии Чингисхана, возможно, повезло, и это был период более благоприятного климата в Монголии в начале ханского завоевания, согласно National Geographic.

Некоторые люди подозревают, что климат в то время мог позволить траве и другим растениям расти более плодотворно, что обеспечило более разнообразную диету для лошадей и другого домашнего скота монголов. Это, в свою очередь, дало бы монголам возможность собирать больше молочных продуктов, а также обеспечить их более здоровым и обильным мясом.

СОЗДАНИЕ ИМПЕРИИ

По мере того, как Чингисхан и его монгольская армия расширялись в Евразию, они изменяли способ добычи пищи. Например, в Китае монголы могли производить такие товары, как рис и мука, согласно History on the Net. Однако именно институты Чингисхана помогли производить больше товаров. Как отмечает National Geographic, Чингисхан создал сельские кооперативы в Китае, когда начал завоевывать страну. Делая это, он не только давал больше урожая своим солдатам для использования в качестве еды, но также помог увеличить налоговые поступления, которые продолжали поддерживать его обширную и растущую империю.

Монгольская лошадь также была огромным преимуществом для армии Чингисхана. Подсчитано, что монгольские армии могли проходить от 60 до 100 миль в день, что было самой высокой скоростью, которую любая военная группа могла перемещать за всю историю, до механизированных войн в 20-м веке.

Кочевой стиль монголов был не единственным инструментом в коробке, который помог создать обширную империю; Согласно History on the Net, использование Чингисханом тогдашних современных технологий в сочетании с его агрессивной военной тактикой оказалось очень успешным.

ТЕХНОЛОГИЯ И ВОЕННАЯ ТАКТИКА

Согласно History on the Net, монгольские воины должны были обладать исключительной выносливостью для их стремительного кочевого образа жизни, и именно для этого их обучали. Они также использовали новые технологии того времени, такие как специальный лук, состоящий из дерева, рога и сухожилий, который имел невероятную дальность стрельбы (из History on the Net). Это очень помогло монголам, поскольку они часто сражались верхом и могли вести огонь по врагу с дальнего расстояния.

Если и есть что-то, чем известны монголы, так это их безжалостные и часто варварские военные действия, согласно журналу Discover Magazine. По мере того как монголы продолжали расширяться в Азии, их репутация внушала все больший и больший страх. Например, когда монгольская армия вторглась в Китай, они осадили многие города и подожгли сельскую местность (согласно History Channel).

Согласно History Extra, у Чингисхана также была политика «сдавайся или умри», что привело к еще большему кровопролитию. Согласно History on the Net, они могли переходить из битвы в битву не только благодаря своей невероятной выносливости, но и благодаря использованию более легких лошадей, которые могли преодолевать большие расстояния. Кочевая жизнь, возможно, была изнурительной, но в сочетании с тактическими навыками Чингисхана и новыми технологиями вооружения монголы зарекомендовали себя как одна из самых успешных армий, которые когда-либо видел мир.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения