Использование возможностей перехода Монголии от добычи полезных ископаемых к ИТ

CentralAsia (MNG) - В течение последнего десятилетия горнодобывающий сектор Монголии был в центре внимания иностранных инвесторов и национальных экспортных целей. Тем не менее, за последние несколько лет другой сектор набирает такую же или даже большую популярность и привлекательность как среди местных жителей, так и среди иностранцев.

С глобальным ростом Web 3.0, образованной молодежью, продвигающей цифровую трансформацию, и внутренним стремлением к развитию секторов, не связанных с добычей полезных ископаемых, Монголия предприняла конкретные шаги для повышения уровня своей игры в секторе цифрового бизнеса, который активно использует человеческий капитал. Хотя в Монголии нет такого большого резерва ИТ-специалистов, как на Филиппинах или во Вьетнаме, у нее, безусловно, есть несколько преимуществ, которые не должны быть упущены потенциальными инвесторами, в том числе из Китая или работающими в Китае. Преимуществами являются молодые таланты Монголии с адаптируемым культурным воспитанием и мышлением, свобода использования и проникновения Интернета, а также политика правительства, направленная на приоритетное развитие ИТ-сектора и цифровую трансформацию на всех уровнях, — пишет China Briefing.

Во-первых, в отличие от типичных выходцев из Восточной Азии или Юго-Восточной Азии, которые обладают относительно сильной чувствительностью к внутренней культуре и влиянием на свое потребительское поведение, предпочтения в отношении продуктов и т. д., монгольские потребители имеют интересный смешанный вкус западного и восточного культурного влияния при принятии решений о покупке. Сотни лет мировых приключений его предков, столетия влияния маньжчурской династии Цинь и десятилетия влияния Советского Союза, безусловно, воспитали нацию со смешанной культурой и мышлением. Такое гибкое культурное воспитание и разнообразное влияние позволили монголам иметь возможность вести дела с жителями Запада, Азии и исламскими странами.

«Стартапы в области искусственного интеллекта, финансовых технологий и других секторов призваны преобразовать экономику Монголии, поскольку они начинают превращать столицу Улан-Батор в небольшой, но процветающий центр высоких технологий», — сообщил японский Nikkei Asia в 2019 году. Nikkei Asia также опубликовал несколько других статей о монгольском ИТ-секторе, его талантах и возможностях крипто-майнинга из-за его холодной погоды и относительно низкой цены на энергию.

Благодаря многовековой кочевой культуре, мышлению и стойкости, монголы во всем мире доказали свою способность и способность преуспеть в выбранных ими областях. Nikkei Asia сообщает: «Математика в стране — еще один плюс. В этом году Монголия заняла 26-е место на Международной математической олимпиаде, сразу после Франции и Канады, и поднялась с 50-го места в 2010 году».

Таким образом, используя не только географическую близость Монголии к Евразии и за ее пределами, но и ее смешанные культурные особенности, международные инвесторы, а именно инвесторы из Восточной Азии, должны иметь возможность получать определенные выгоды, например, управлять своим инвестиционным портфелем из Монголии.

Во-вторых, Монголия является членом Коалиции за свободу в Интернете (FOC), межрегиональной межправительственной коалиции из 30 стран, созданной в 2011 году и приверженной продвижению свободы в Интернете во всем мире. В своем отчете о свободе прессы за 2017 год Freedom House, независимая международная наблюдательная организация, оценила Монголию как «частично свободную», присвоив стране 85 баллов по шкале от 1 до 100 (0 = лучший, 100 = худший). Аналогичные оценки получили Южная Корея, Гана и Италия. Кроме того, Монголия была названа одной из самых активных пользователей социальных сетей, а именно Facebook, в регионе.

Монголия сосредоточилась на создании своей основной жесткой ИТ-инфраструктуры (т. е. кабельных интернет-соединений) в период с 2000 по 2010 год и программной инфраструктуры (т. е. разработки и внедрения программного обеспечения) в период с 2010 по 2020 год. Пандемия COVID-19 ускорила использование различных цифровых корпоративных решений, таких как CRM и HRM, а также сектор цифрового бизнеса в целом. К 2025 году прогнозируется, что общенациональные цифровые решения, такие как платформа e-Mongolia, которая оцифровала сотни государственных услуг, будут полностью функциональными.

В-третьих, согласно отчету Всемирного банка «Mongolia’s Mines and Minds» - («Шахты и мысли Монголии»), опубликованному в 2020 году, спрос на ключевые полезные ископаемые, вероятно, упадет из-за опасений по поводу изменения климата, смещения предпочтений инвесторов в сторону устойчивого развития, амбициозной цели Китая по сокращению потребления угля и стойкость шока COVID-19. (Горнодобывающий сектор составляет 24 процента ВВП страны, 69 процентов промышленного сектора, 77 процентов прямых иностранных инвестиций и 93 процента экспорта). использовать свои полезные ископаемые для инвестиций в своих людей и институты, постепенно снижая свою зависимость от горнодобывающего сектора.

В 2020 году правительство Монголии поставило перед собой пятилетнюю миссию по созданию «цифровой нации», используя данные и технологии для содействия инновациям, оптимизации государственных услуг и диверсификации экономики Монголии, зависящей от добычи полезных ископаемых. Позже в 2021 году правительство учредило новое министерство, занимающееся цифровым развитием и коммуникациями. Кроме того, в последнем пакете экономических стимулов, разработанном и продвигаемом нынешним правительством во главе с премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамрай, восстановление «зеленой» экономики определено как одно из шести основных направлений. Такие факты ясно свидетельствуют о том, что Монголия стремилась перенести свой центр разработки с шахт на умы, предоставив широкий спектр возможностей, включая налоговые льготы, для иностранных инвесторов в ИТ-секторе.

Таким образом, из-за внешних сдвигов в глобальном развитии и внутренних политических решений, а именно давления в пользу более «зеленой» экономики, Монголия стремится превратиться из экономики, ориентированной на добычу полезных ископаемых, в более диверсифицированную нацию, которая дорожит своим человеческим капиталом и использует технологические достижения. Те, кто управляет технологической индустрией, опять же, молодые, образованные, в основном за границей, и имеют связи с GAFA / Google, Apple, Facebook и Amazon /; их будущая перспектива состоит в том, чтобы протестировать свои продукты и услуги в Монголии и масштабировать их за пределами Монголии.

Будучи крупнейшим торговым партнером Монголии на протяжении десятилетий, Китай является конечным местом для расширения для многих монгольских предприятий, включая технологические стартапы. С другой стороны, Монголия обеспечивает свободу интернета и уникальную географическую и культурную близость к Евразии, что должно создавать преимущества для международного бизнес-сообщества. Таким образом, это может быть идеальное время для китайских инвесторов и предприятий, чтобы воспользоваться текущими устремлениями своего соседа, участвуя в развитии нового бизнеса и расширении старого бизнеса.

автор: Энхзул Оргодол / Zula является партнером Dezan Shira & Associates в азиатском альянсе.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: China Briefing

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