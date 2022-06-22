Завершено исследование FEED железнодорожного терминала Эрдэнэт, Монголия, — World Coal

CentralAsia (MNG) - Aspire Mining Ltd сосредоточена на разработке металлургических угольных активов в Монголии, в первую очередь на своем полностью принадлежащем Ovoot Coking Coal Project (OCCP).

Компания сообщила, что O2 Mining Ltd (O2) завершила этап 2 исследования FEED для инфраструктуры железнодорожного терминала Эрдэнэт (ERT) и выпустила отчет с изложением проекта и сметы расходов (исследование FEED).

Ключевые результаты этапа 2 исследования FEED включают:

Концептуальные проекты технологической инфраструктуры, включая эстакаду поездов производительностью 1700 т/ч, закрытый склад вместимостью 58 500 т и авторазгрузку номинальной производительностью 750 т/ч.

Концептуальные проекты для всех вспомогательных коммерческих и жилых объектов, не связанных с технологическими процессами, включая внутреннюю дорожную сеть, освещение и безопасность объекта, сеть сырых и сточных вод и электроснабжение.

Подготовка всех концептуальных проектов в соответствии со Строительным кодексом Монголии и требованиями Национального управления пожарной безопасности (НУПБ) в отношении технологической инфраструктуры.

Оптимизация компоновки инфраструктуры с учетом будущего расширения, потенциально позволяющая удвоить пропускную способность с минимальными дополнительными капитальными затратами и, ориентировочно, на одну треть сократить удельные эксплуатационные расходы.

Инженерно-техническое обеспечение обеспечивает точность оценки капитальных и эксплуатационных затрат от -10 до +25 %. Широкий диапазон отражает текущие трудности с обеспечением твердых котировок.

Прогнозируемый общий график строительства на 15 месяцев, включая восемь месяцев на подготовку к строительству, получение разрешений и рабочее проектирование и семь месяцев наземных строительных работ с участием до 170 строителей.

Общие капитальные затраты на строительство инфраструктуры ERT составляют 17,7 млн долларов США, включая надбавку по контракту EPC в размере 2,3 млн долларов США и исключая затраты владельца, такие как дополнительные исследования, получение разрешений и проведение торгов.

Смета капитальных и эксплуатационных затрат была подготовлена в соответствии с рекомендациями по оценке класса III Ассоциации развития стоимостного проектирования (AACE) и считается точной в пределах от -10 до +25% по состоянию на конец марта 2022 года. Общие капитальные затраты на строительство объекта оцениваются в 17,7 млн долларов США. Это предполагает, что строительные работы ведутся по EPC-контракту. Общие капитальные затраты включают 2,3 миллиона долларов США в виде маржи по контракту EPC и накладных расходов.

Исходя из того, что ERT будет работать 24 часа в сутки 365 дней в году, потребуется общая рабочая сила примерно из 80 сотрудников, занятых полный рабочий день, разделенных на четыре группы, работающих по 12 часов в смену в соответствии с требованиями Закона о труде Монголии ( 2021). При пропускной способности, обеспечивающей максимальную первоначальную ожидаемую мощность ТЭЦ, общие удельные эксплуатационные расходы в размере 1,07 долл. США за тонну, перегруженные с автомобильного транспорта на железнодорожный вагон, составляют, по оценкам, электроэнергию (получаемую из сети по опубликованным расценкам) и оплату труда. включая накладные расходы.

Предварительные строительные работы, включая подготовку технико-экономического обоснования в соответствии с требованиями правительства, и привлечение общественности в рамках процесса оценки воздействия на окружающую среду, теперь могут начаться. Ожидается поддержка со стороны местных органов власти на том основании, что строительство приведет к созданию значительных рабочих мест и коммерческих возможностей для местных жителей.

Компания продолжает поддерживать связь с Министерством природы, окружающей среды и туризма в отношении утверждения детальной оценки воздействия компании на окружающую среду для угольной шахты Овоот, которая лежит в основе завершения окончательного технико-экономического обоснования OCCP, — сообщает World Coal.

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