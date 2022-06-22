Монгольская Petro Matad планирует начать добычу нефти в середине 2022 года

CentralAsia (MNG) - Добыча на месторождении Heron может достичь пика в 9000 баррелей в сутки и обеспечить как экспорт, так и внутренний рынок.

Независимая Petro Matad, зарегистрированная на AIM, рассчитывает добыть первую нефть на своей скважине Heron-1 в Монголии в середине 2022 года, говорит генеральный директор фирмы Майк Бак. Прогнозируется, что первоначальная добыча месторождения Heron составит всего около 500 баррелей в день. Но ожидается, что добыча вырастет примерно до 6000 баррелей в сутки к 2024 году — примерно тогда, когда ожидается ввод в эксплуатацию государственного нефтеперерабатывающего завода — и позже достигнет пика потенциально на уровне 9000 баррелей в сутки. По словам Бака, Covid-19 и связанные с ним строгие ограничения на границе с Китаем затруднили работу в 2020–2021 годах, но Петро Матад сейчас ведет переговоры с поставщиками услуг о запуске Heron-1 в производство. Подрядчики уверены, что смогут выполнить необходимые работы, несмотря на отставание в бурении и других работах.

Heron — это традиционная нефтяная разработка, расположенная на Восточной Монголии, оператором которой является Petro Matad. Обнаруженная в 2019 году цапля находится в блоке XX (Matad 20).

В настоящее время проект находится на стадии ввода в эксплуатацию, и ожидается, что промышленная добыча начнется в 2022 году. Разработка традиционной нефти в Heron будет включать бурение примерно трех скважин.

Ожидается, что добыча в рамках проекта разработки традиционной нефти Heron начнется в 2022 году и, по прогнозам, достигнет пика в 2031 году и составит примерно 9 000 баррелей в сутки сырой нефти и конденсата. Исходя из экономических предположений, добыча будет продолжаться до тех пор, пока месторождение не достигнет своего экономического предела в 2066 году.

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