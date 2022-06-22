Монгольские деревянные сундуки обладают энергией домочадцев. ФОТО

CentralAsia (MNG) - 13 июня в Национальном музее Монголии открылась выставка «Монгольские ремесла и деревянный сундук». На выставке представлено более 150 сундуков, использовавшихся монголами в XVII-XX веках.

Эти деревянные сундуки, культурное наследие кочевых монголов, содержат монгольские традиции и философию жизни. Деревянные сундуки считались наиболее широко используемым предметом мебели в монгольских гэрах (юртах).

Кроме того, наряду с известными монгольскими сундуками, использовавшимися в XVII-XX веках, на выставке экспонировались китайские и тибетские сундуки для торговли и аристократических наград.

Исследования показали, что сундук изначально предназначался для хранения предметов домашнего обихода, но постепенно стал предметом мебели, а ящик был создан для категоризации того, что хранилось в ящике. Неотъемлемой частью комода был выдвижной ящик.

В XVII-XX веках сундуки создавались на основе традиционных монгольских употреблений. Чайный сундук был впервые представлен на основе традиции изготовления ивы. В настоящее время у нас есть один чайный сундучок. Чай был основным средством торговли, поэтому чай предпочитали упаковывать в ивовые сундуки и перевозить, что сейчас является одним из редких экспонатов в коллекции О.Маш-Эрдэнэ.

Чайный сундук

Поскольку львы считаются самыми сильными животными в мире, монголы издавна считали, что они притягивают львов к себе на грудь и защищают их. Начиная с 1920 года публике были представлены традиционные сундуки в форме льва с разнообразными узорами и расцветками.

МОНГОЛЬСКИЕ СУНДУКИ ОЧЕНЬ НАДЕЖНЫ БЛАГОДАРЯ ОТСУТСТВИЮ ГВОЗДЕЙ И ТОЛЬКО ПАЛОК

О. Маш-Эрдэнэ, основатель Монгольского этнографического музея гэр (юрта), рассказывал: «Монголы ставили свои деревянные сундуки в задней части дома для хранения самых ценных вещей, таких как шелк и дээлы, поэтому сундук был наполнен добродетели старших. Основная идея сделать эту выставку доступной для широкой публики – помочь детям и молодежи узнать о своем наследии и увидеть на выставке сундуки, которыми пользовались их предки».

-Почему вы начали собирать сундуки?

-Потому что я собираю этнографические артефакты, и меня интересуют антикварные магазины. В начале 2000-х 3-4 китайца сидели в антикварном магазине и говорили: «Вагон будет полон, если мы найдем еще 30 сундуков». Я спросил об этом продавца после их отъезда, и продавец сказал: «Правительство Китая финансирует строительство 100 музеев гэр (юрты) во Внутренней Монголии». В то время изделия из дерева вывозились без таможенных пошлин. Тогда я начал собирать сундуки с ощущением, что Монголия потеряет все свои сундуки в Китай. Сейчас в моей коллекции более 300 сундуков.

Монголы стали жить в квартирах и сундуки в квартирах почти не используются. Роль сундука заменили разнообразные современные выдвижные ящики, а деревянные сундуки, которые долгие годы использовались их предками, стали выбрасывать.

О. Маш-Эрдэнэ

С этого времени О.Маш-Эрдэнэ увидел в деревянном сундуке важный этнографический инструмент монголов и начал их собирать, чтобы он не был утерян для иностранцев.

Он сказал: «Некоторые люди отдают свои сундуки бесплатно по той причине, что дети сказали бросить их. В декабре 2000 года два туриста из Испании приехали посмотреть на монгольский деревянный сундук. «Монгольский сундук стоит в Испании 1300-1500 евро", - сказали они. Когда они показали изображение монгольского сундука, все они были сундуками китайского производства. Китайцы вели дела, используя монгольское имя. В то время я думал, что если сделать сундук под названием Монголия, то он будет известен в мире.

-Каковы основные особенности конструкции монгольского сундука?

-В монгольской груди нет гвоздей. Потому что он прилипает к каждой части. Если у него есть гвозди, то он будет выпадать во время движения. Также сундук имеет ручки с обеих сторон, а значит, его удобно загружать и переносить.

-В последнее время ремесленники начали делать сундуки. Похоже, монголы снова заинтересованы в использовании сундука?

-Молодежь знает свое наследие и теперь интересуется деревянными сундуками. Важно использовать. Есть смысл использовать его дома и ввести в бытовое использование. Не имеет смысла ставить сундук в качестве сувенира. Монголы вытирают маслом углы сундуков после того, как едят мясо, и сундук окрашивается маслом. Когда деревянный сундук протирают бульонным маслом, узор хорошо виден.

Посмотреть на выставку пришло много молодежи. Они спрашивают коллекционеров о значении дизайна сундука. Как ранее говорил О.Маш-Эрдэнэ, молодой человек указал на сундук и сказал: «У моей бабушки был такой сундук». Выставка «Монгольские ремесла и деревянный сундук» будет открыта в Национальном музее Монголии до октября.

источник: Gogo.mn

перевод с монгольского: Татар С.Майдар

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