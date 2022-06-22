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Монгольская молодежь создаст крупнейший в мире Land-Art и зарегистрируется в Книге рекордов Гиннесса

CentralAsia (MNG) -  Инженерный поселок «Шамбала 2056» и проект «ЦойлогсоZ» совместно организуют первый Международный фестиваль искусств и технологий в долине Төхөмийн хөндий, сомона Эрдэнэ, аймак Дорноговь 15-16 июля.

Целью фестиваля является создание крупнейшего в мире «лэнд-арта» или космического искусства путем посадки деревьев в пустынном регионе Монголии и регистрации его в Книге рекордов Гиннесса. Он направлен на восстановление опустыненных территорий и развитие умного туризма путем продвижения монгольского наследия и традиций на международном уровне.

В районе высокой пустыни будет посажено 36 000 деревьев с системами капельного орошения и инфраструктурой возобновляемых источников энергии с регулярным обслуживанием и орошением. Организаторы также заявили, что создадут символический символ монгольской традиции, который поможет в долгосрочной перспективе восстановить регион и создать инженерный поселок и город.

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