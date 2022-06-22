Монгольские мас-рестлеры выиграли якутский бриллиант

CentralAsia (MNG) - 22 мая в спортивном зале Монгольского государственного педагогического университета прошел восьмой по счету чемпионат Монголии по мас-рестлингу. Более 130 спортсменов из 35 организаций соревновались в четырех юношеских и девяти взрослых весовых категориях. Самому старшему участнику Дашу Намхайдоржу 72 года. Первый поединок при тотальной поддержке зрительской аудитории выиграл безоговорочно. Но уступил в упорной борьбе своему очередному сопернику и выбыл из дальнейшей борьбы. При этом сорвал бурю аплодисментов и вполне заслуженно. Девиз спортсмена «Возраст – это всего лишь цифра» прозвучал более чем убедительно. Намхайдорж находится в отличной физической форме, выступал в самой востребованной весовой категории - до 70 кг и стал образцовым примером для подрастающего поколения.
В целом чемпионат прошел в атмосфере спортивного азарта и здоровой конкуренции. Немного сказался двухгодичный перерыв из-за пандемии. Страна только-только стала выходить из этой сложной ситуации. Заявки на проведение спортивных соревнований подали много федераций. Поэтому согласование национального чемпионата по мас-рестлингу немного затянулось.
Участники прибыли со всей Монголии. Самое дальнее расстояние, откуда прибыла команда, 1 800 км от Улан-Батора. Радует, что много новичков. Значит, подрастает смена. По итогам прошедшего национального чемпионата будет сформирована спортивная сборная команда Монголии по мас-рестлингу, которая приедет на чемпионат мира защищать честь страны в город Якутск в конце июня.
Перед мировым первенством все члены обновленной сборной команды пройдут полное медицинское обследование и уедут 3 июня на спортивные сборы в тренировочный лагерь на высоте 1 900 метров над уровнем моря.
Эрдэнэваанчиг Батбаатар по основной работе занимается подготовкой спортивных сборных команд Монголии по всем видам спорта, включая олимпийские. В его медицинском исследовательском центре работает более двадцати квалифицированных специалистов, в том числе пять заслуженных врачей страны. Таким авторитетным медицинским персоналом не может похвастать другая подобная организация. Все оборудование закуплено с приходом к должности Батбаатара в Европе в 2019 году. Спортсмены высшего уровня получают здесь все необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Эрдэнэваанчиг Батбаатар учредил специальный приз – якутский бриллиант, который был разыгран в самой многочисленной весовой категории – до 70 кг. Счастливым обладателем стал спортсмен клуба «Ферпект» А. Жаргалсайхан.
Возвращаясь к истокам, стоит вспомнить, что именно благодаря энтузиазму Эрдэнэваанчига была создана национальная федерация мас-рестлинга в 2015 году, когда после окончания Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта он возвратился домой. Вернулся он тогда призером первого, исторического чемпионата мира по мас-рестлингу. По сути, он - первый иностранный студент, принявший участие и представивший свою страну на мировом уровне. Прибывающие в этом году члены Всемирной студенческой лиги идут по его стопам.
О становлении мас-рестлинга в братской азиатской стране расскажет съемочная группа «Мас-Фильм Студио», которая в эти дни работала в Монголии. В этот раз группа состояла из двух операторов, профессионалов высочайшего уровня – Виктора Олесова (Московский филиал Национальной вещательной компании «Саха») и Константина Стручкова (1-й телеканал). Руководитель проекта - вице-президент Международной федерации мас-рестлинга Лена Томская. На торжественной церемонии открытия ей было вручено благодарственное письмо Агентства по физической культуре и спорту Монголии за укрепление дружеских спортивных связей между нашими странами.
На следующий день российскую делегацию принял министр спорта Монголии Шаравжамц Цэрэнжанхар. Встреча прошла в конструктивном, деловом формате. Обе стороны дали высокую оценку деятельности национальной федерации мас-рестлинга под руководством Эрдэнэваанчига Батбаатора. При этом отметили, что перспективы развития хорошие, якутский мас-рестлинг повсеместно принимают очень позитивно – у монголов дух единоборства в крови. Им занимаются школьники в секциях, проводятся турниры разного уровня. Особенно плодотворно работают в этом направлении директор спортивной школы центрального района Монголии Алтахуяг Дулам и тренер по мас-рестлингу Базарагчаа Ганчулуун из Баяньчаньдманя. У обоих есть желание повысить уровень тренерского мастерства, для чего хотят наладить более тесное сотрудничество с Якутией.
Министр поддержал идею проведения в Монголии этапа Кубка мира по мас-рестлинга будущего года – Открытого чемпионата Азии. Это стало бы хорошим подспорьем для дальнейшего развития мас-рестлинга в Азии в целом. В ходе встречи также обсудили возможность проведения командной встречи «Якутия – Монголия» и абсолютного первенства по хапсагаю среди всех желающих. Дальше больше. Эрдэнэваанчиг Батбаатар поделился своей мечтой открыть филиал Ассоциации «Сахаада-спорт», где жители Монголии могли бы открывать для себя разные якутские виды спорта. Более подробно о своих планах он расскажет менее чем через месяц на Конгрессе МФМ в Якутске.
Руководитель спортивного ведомства Шаравжамц Цэрэнжанхар ответил согласием на приглашение руководства МФМ приехать на родину вида спорта во время празднования национального праздника «Ысыах» и 100-летнего юбилея республики. Разумеется, основной целью будет поддержка монгольской сборной команды, которая планирует приехать в полном составе.
Что ж, долгожданная встреча все ближе, Якутия окажет радушный прием всем гостям и участникам Чемпионата мира по мас-рестлингу!
Итоги Чемпионата Монголии:
Юноши
50 кг
- Б. Сүхбат (Төв аймаг)
- Б. Баасан-Очир (Төв аймаг)
- Б. Дорж (Төв аймаг)
- Пүрэвбат (Төв аймаг)
60 кг
- Г. Эрдэнэхатан (Налайх дүүрэг)
- Б. Үүрийнцолмон (Төв аймаг)
- Б. Түмэнбаяр (Төв аймаг)
- Б. Эрдэм (Төв аймаг)
70 кг
- Э. Далайцэнд (Төв аймаг)
- Ч. Давааням (Avangers)
- Б. Боорчи (Сонгинохайрхан дүүрэг)
- А. Ганбаяр (Булган аймаг)
70+ кг
- С. Заяа (Төв аймаг)
- Т. Чинболор (Avangers клуб)
- Б. Бум-Эрдэнэ (Аварга дээд сургууль)
Женщины
55 кг
- З. Сарантуяа (Говь-Алтай аймаг)
- С. Номин-эрдэнэ (Булган аймаг)
- М. Болорхишиг (Хилчин спорт хороо)
- М. Далгөөн (Налайх дүүрэг)
75 кг
- Б. Сарнай (Налайх дүүрэг)
- Х. Мөнхтуяа (Хан-Уул дүүрэг)
- Т. Оюун-Эрдэнэ (ҮБТДС)
- Ч. Аззаяа (Хилчин)
85+ кг
- Я. Батжаргал (Сонгинохайрхан дүүрэг)
- Б. Батцэцэг (Налайх дүүрэг)
- Н. Энхтуяа (АПУ)
- Т. Алтанзул (Сонгинохайрхан дүүрэг)
Мужчины
60 кг
- Ц. Нямдаваа (Чингэлтэй дүүрэг)
- С. Тэлмэн (Баянгол дүүрэг)
- Э. Алтантулга (Төв аймаг)
- Л. Бямба-Очир (Ферпект)
70 кг
- А. Жаргалсайхан (Ферпект)
- Л. Сундуй (Их монгол хүчтэн )
- Д. Содбаяр (Төв аймаг)
- Д. Эрдэнэбат
80 кг
- Б. Үүрцайх (Төв аймаг)
- М. Алтайбаатар (Avangers)
- Ч. Баасандорж (Эрдэнэт)
- М. Билгүүн (Төв аймаг)
90 кг
- Л. Бямбасүрэн (MGL power gym)
- М. Кажымукан (Налайх дүүрэг)
- С. Отгобаяр (Төв аймаг)
- Б. Даваажаргал (Төв аймаг)
-105 кг
- К. Нурлан (Баян-Өлгий аймаг)
- Э. Энхмандах (Avangers )
- Л. Энхсайхан.(GEM)
- Ц. Нямдаваа (976Cross gym club )
105+ кг
- Г. Баярбат
- Г. Банзрагч (Changes gym)
- Адъяатөмөр (Өвөрхангай аймаг)
источник: mas-wrestling.com