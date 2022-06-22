Монгольские мас-рестлеры выиграли якутский бриллиант

CentralAsia (MNG) - 22 мая в спортивном зале Монгольского государственного педагогического университета прошел восьмой по счету чемпионат Монголии по мас-рестлингу. Более 130 спортсменов из 35 организаций соревновались в четырех юношеских и девяти взрослых весовых категориях. Самому старшему участнику Дашу Намхайдоржу 72 года. Первый поединок при тотальной поддержке зрительской аудитории выиграл безоговорочно. Но уступил в упорной борьбе своему очередному сопернику и выбыл из дальнейшей борьбы. При этом сорвал бурю аплодисментов и вполне заслуженно. Девиз спортсмена «Возраст – это всего лишь цифра» прозвучал более чем убедительно. Намхайдорж находится в отличной физической форме, выступал в самой востребованной весовой категории - до 70 кг и стал образцовым примером для подрастающего поколения.

В целом чемпионат прошел в атмосфере спортивного азарта и здоровой конкуренции. Немного сказался двухгодичный перерыв из-за пандемии. Страна только-только стала выходить из этой сложной ситуации. Заявки на проведение спортивных соревнований подали много федераций. Поэтому согласование национального чемпионата по мас-рестлингу немного затянулось.

Участники прибыли со всей Монголии. Самое дальнее расстояние, откуда прибыла команда, 1 800 км от Улан-Батора. Радует, что много новичков. Значит, подрастает смена. По итогам прошедшего национального чемпионата будет сформирована спортивная сборная команда Монголии по мас-рестлингу, которая приедет на чемпионат мира защищать честь страны в город Якутск в конце июня.

Перед мировым первенством все члены обновленной сборной команды пройдут полное медицинское обследование и уедут 3 июня на спортивные сборы в тренировочный лагерь на высоте 1 900 метров над уровнем моря.

Эрдэнэваанчиг Батбаатар по основной работе занимается подготовкой спортивных сборных команд Монголии по всем видам спорта, включая олимпийские. В его медицинском исследовательском центре работает более двадцати квалифицированных специалистов, в том числе пять заслуженных врачей страны. Таким авторитетным медицинским персоналом не может похвастать другая подобная организация. Все оборудование закуплено с приходом к должности Батбаатара в Европе в 2019 году. Спортсмены высшего уровня получают здесь все необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Эрдэнэваанчиг Батбаатар учредил специальный приз – якутский бриллиант, который был разыгран в самой многочисленной весовой категории – до 70 кг. Счастливым обладателем стал спортсмен клуба «Ферпект» А. Жаргалсайхан.

Возвращаясь к истокам, стоит вспомнить, что именно благодаря энтузиазму Эрдэнэваанчига была создана национальная федерация мас-рестлинга в 2015 году, когда после окончания Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта он возвратился домой. Вернулся он тогда призером первого, исторического чемпионата мира по мас-рестлингу. По сути, он - первый иностранный студент, принявший участие и представивший свою страну на мировом уровне. Прибывающие в этом году члены Всемирной студенческой лиги идут по его стопам.

О становлении мас-рестлинга в братской азиатской стране расскажет съемочная группа «Мас-Фильм Студио», которая в эти дни работала в Монголии. В этот раз группа состояла из двух операторов, профессионалов высочайшего уровня – Виктора Олесова (Московский филиал Национальной вещательной компании «Саха») и Константина Стручкова (1-й телеканал). Руководитель проекта - вице-президент Международной федерации мас-рестлинга Лена Томская. На торжественной церемонии открытия ей было вручено благодарственное письмо Агентства по физической культуре и спорту Монголии за укрепление дружеских спортивных связей между нашими странами.

На следующий день российскую делегацию принял министр спорта Монголии Шаравжамц Цэрэнжанхар. Встреча прошла в конструктивном, деловом формате. Обе стороны дали высокую оценку деятельности национальной федерации мас-рестлинга под руководством Эрдэнэваанчига Батбаатора. При этом отметили, что перспективы развития хорошие, якутский мас-рестлинг повсеместно принимают очень позитивно – у монголов дух единоборства в крови. Им занимаются школьники в секциях, проводятся турниры разного уровня. Особенно плодотворно работают в этом направлении директор спортивной школы центрального района Монголии Алтахуяг Дулам и тренер по мас-рестлингу Базарагчаа Ганчулуун из Баяньчаньдманя. У обоих есть желание повысить уровень тренерского мастерства, для чего хотят наладить более тесное сотрудничество с Якутией.

Министр поддержал идею проведения в Монголии этапа Кубка мира по мас-рестлинга будущего года – Открытого чемпионата Азии. Это стало бы хорошим подспорьем для дальнейшего развития мас-рестлинга в Азии в целом. В ходе встречи также обсудили возможность проведения командной встречи «Якутия – Монголия» и абсолютного первенства по хапсагаю среди всех желающих. Дальше больше. Эрдэнэваанчиг Батбаатар поделился своей мечтой открыть филиал Ассоциации «Сахаада-спорт», где жители Монголии могли бы открывать для себя разные якутские виды спорта. Более подробно о своих планах он расскажет менее чем через месяц на Конгрессе МФМ в Якутске.

Руководитель спортивного ведомства Шаравжамц Цэрэнжанхар ответил согласием на приглашение руководства МФМ приехать на родину вида спорта во время празднования национального праздника «Ысыах» и 100-летнего юбилея республики. Разумеется, основной целью будет поддержка монгольской сборной команды, которая планирует приехать в полном составе.

Что ж, долгожданная встреча все ближе, Якутия окажет радушный прием всем гостям и участникам Чемпионата мира по мас-рестлингу!

Итоги Чемпионата Монголии:

Юноши

50 кг

Б. Сүхбат (Төв аймаг) Б. Баасан-Очир (Төв аймаг) Б. Дорж (Төв аймаг) Пүрэвбат (Төв аймаг)

60 кг

Г. Эрдэнэхатан (Налайх дүүрэг) Б. Үүрийнцолмон (Төв аймаг) Б. Түмэнбаяр (Төв аймаг) Б. Эрдэм (Төв аймаг)

70 кг

Э. Далайцэнд (Төв аймаг) Ч. Давааням (Avangers) Б. Боорчи (Сонгинохайрхан дүүрэг) А. Ганбаяр (Булган аймаг)

70+ кг

С. Заяа (Төв аймаг) Т. Чинболор (Avangers клуб) Б. Бум-Эрдэнэ (Аварга дээд сургууль)

Женщины

55 кг

З. Сарантуяа (Говь-Алтай аймаг) С. Номин-эрдэнэ (Булган аймаг) М. Болорхишиг (Хилчин спорт хороо) М. Далгөөн (Налайх дүүрэг)

75 кг

Б. Сарнай (Налайх дүүрэг) Х. Мөнхтуяа (Хан-Уул дүүрэг) Т. Оюун-Эрдэнэ (ҮБТДС) Ч. Аззаяа (Хилчин)

85+ кг

Я. Батжаргал (Сонгинохайрхан дүүрэг) Б. Батцэцэг (Налайх дүүрэг) Н. Энхтуяа (АПУ) Т. Алтанзул (Сонгинохайрхан дүүрэг)

Мужчины

60 кг

Ц. Нямдаваа (Чингэлтэй дүүрэг) С. Тэлмэн (Баянгол дүүрэг) Э. Алтантулга (Төв аймаг) Л. Бямба-Очир (Ферпект)

70 кг

А. Жаргалсайхан (Ферпект) Л. Сундуй (Их монгол хүчтэн ) Д. Содбаяр (Төв аймаг) Д. Эрдэнэбат

80 кг

Б. Үүрцайх (Төв аймаг) М. Алтайбаатар (Avangers) Ч. Баасандорж (Эрдэнэт) М. Билгүүн (Төв аймаг)

90 кг

Л. Бямбасүрэн (MGL power gym) М. Кажымукан (Налайх дүүрэг) С. Отгобаяр (Төв аймаг) Б. Даваажаргал (Төв аймаг)

-105 кг

К. Нурлан (Баян-Өлгий аймаг) Э. Энхмандах (Avangers ) Л. Энхсайхан.(GEM) Ц. Нямдаваа (976Cross gym club )

105+ кг

Г. Баярбат Г. Банзрагч (Changes gym) Адъяатөмөр (Өвөрхангай аймаг)

источник: mas-wrestling.com

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