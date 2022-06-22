Комментарий к законопроекту о домашних животных Монголии доступен для граждан

CentralAsia (MNG) - 19 июня, в Национальном парке состоялось мероприятие #BePawsitive2, посвященное представлению и обсуждению законопроекта о домашних животных. В мероприятии, организованном общественной организацией «Счастливая лапа», приняли участие спикер парламента Г.Занданшатар и член парламента Б.Энхбаяр.

Инициаторами законопроекта выступили Б.Энхбаяр, Х.Нямбаатар и Ж.Сухбаатар, являющиеся депутатами парламента. Целью настоящего Закона является регулирование отношений, связанных с охраной здоровья, регистрацией, уходом, временным уходом, разведением, защитой домашних животных от домашнего насилия, сокращением численности бездомных животных.

Спикер парламента Г.Занданшатар и его пес

Спикер парламента Г.Занданшатар встретился с владельцами домашних животных и организациями, занимающимися дрессировкой домашних животных, и обменялся мнениями по законопроекту о домашних животных.

В ходе встречи было отмечено, что нет закона, регулирующего обращение с домашними животными, такими как собаки, кошки и другие подобные животные. С другой стороны, Закон о животных регулирует защиту и разведение животных, кроме домашнего скота или домашних животных, а также рациональное использование их ресурсов, Закон о здоровье животных регулирует выращивание кур и свиней с целью использования домашнего скота и их продукции. Кроме того, он регулирует защиту здоровья диких животных, а также гигиену и санитарию их сырья и продуктов.

Кроме того, граждане обязаны давать комментарии по адресу d.parliament.mn/tusul

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