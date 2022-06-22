Экспорт монгольского угля увеличился более чем на 200%

CentralAsia (MNG) - Монголия с 1 января по 16 июня этого года экспортировала 608 млн тонн угля, что на 204,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — сообщает министерство горнорудной отрасли и тяжелой промышленности страны.

По данным министерства, на 687 700 тонн увеличился и экспорт медного концентрата. Это на 12% больше, чем в первом полугодии 2021 года. Тогда из-за пандемии и закрытия границ добывающие компании вынуждены были приостановить производство и экспорт.

Монголия входит в первую десятку мира по запасам угля. Общие разведанные запасы угля в стране составляют около 150 млрд тонн. Уголь составляет около 40% от всего экспорта Монголии, а горно-обогатительный комбинат в Эрдэнэте - один из крупнейших в мире производителей меди и молибдена. Основным импортером монгольского коксующегося угля является Китай. Он приостановил из-за вспышки коронавируса с 1 декабря 2021 года прием всех грузов, кроме контейнерных через погранпереход Замын-Ууд — Эрээн-хото на границе Монголии и Китая. Она была вынуждена ограничить экспорт угля в КНР.

После снятия запрета 24 мая 2022 года возобновились импортно-экспортные перевозки энергетического угля и фасованного зерна в полувагонах через железнодорожный порт Замын-Ууд — Эрээн-хото.

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