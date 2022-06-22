Команда Knowsley Safari отправилась в Монголию, чтобы защитить диких верблюдов — Хавтгай

// Баяр Балганцэрэн

CentralAsia (MNG) - Этот День горба — повод для празднования двугорбых верблюдов в сафари-парке Prescot’s Knowsley.

Это не только Всемирный день верблюда, но и команда по сохранению сафари из Прескота также вернулась с работы вместе с Фондом защиты диких верблюдов (WCPF) в Монголии.

Они были там, помогая защитить находящегося под угрозой исчезновения хавтгай или дикого верблюда (Camelus Ferus).

Дикий верблюд, или хавтгай — вид парнокопытных млекопитающих семейства верблюдовых, обитающий в Монголии.

Исторический ареал хавтгай весьма велик, но в настоящее время сократился до нескольких небольших районов в самых глухих и труднодоступных местностях Монголии.

Популяция диких верблюдов насчитывает лишь несколько сотен голов, и их дальнейшее выживание в ближайшие десятилетия находится под сомнением, несмотря даже на охранные меры.

Является близким родственником домашнего двугорбого верблюда, или бактриана (Camelus bactrianus). Хотя ранее дикий верблюд часто рассматривался как подвид двугорбого (Camelus bactrianus ferus), современные генетические исследования свидетельствуют в пользу его обособления от домашнего.

Между домашним и диким верблюдом, которого часто называют монгольским словом хавтгай, имеются заметные внешние отличия.

Дикий верблюд в среднем мельче, чем домашний, и имеет более поджарое телосложение. Горбы его меньше и тоньше, морда уже. Другое характерное отличие дикого верблюда от домашнего — отсутствие у него на груди и передних коленях мозолей. Даже следы дикого верблюда отличаются от следов домашнего — они более узкие и вытянутые.

Конкретно, в Монголии дикий верблюд обитает в Заалтайской Гоби, включая предгорья хребтов Эдрэн и Шивээт-Улаан, до границы с Китаем. В дикой природе обитает менее 1000 диких верблюдов именно в Монголии.

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