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Узбекистан и Азербайджан создадут совместный инвестиционный фонд

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан и Азербайджан создадут совместный инвестфонд, а также активизируют работу по расширению грузопотока на железной дороге «Баку – Тбилиси – Карс».

Об этом стало известно по итогам переговоров Шавката Мирзиёева и Ильхама Алиева в расширенном формате с участием делегаций двух стран.

Президент Узбекистана отметил, что необходимо задействовать имеющийся огромный потенциал сотрудничества, использовать факторы взаимодополняемости экономик двух стран.

Достигнута договоренность по созданию совместного Инвестиционного фонда в целях выработки и продвижения перспективных проектов кооперации в наших странах.

В данном контексте будут согласованы меры по повышению эффективности с использованием системы транспортных коммуникаций, в том числе железной дороги «Баку – Тбилиси – Карс». Для своевременного устранения препятствий на пути двусторонней торговли и транзита товаров будет создана специальная рабочая группа под руководством министров транспорта.

В расширении многопланового сотрудничества играют важную роль прямые межрегиональные связи. Стороны условились, что в ближайшее время столицы и крупные города двух стран установят партнерские отношения. Глава Узбекистана предложил в этом году провести в Ташкенте первый Форум регионов и выставку их промышленного потенциала.

В ходе переговоров был достигнут целый ряд других договоренностей, направленных на укрепление культурно-гуманитарных связей, в частности о проведении Дней культуры и кино, усилении контактов вузов, научных учреждений, спортивных и молодежных организаций.

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