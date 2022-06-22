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Президент Азербайджана ознакомился с деятельностью Технопарка в Ташкенте (фото)

CentralAsia (UZ) -  Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сопровождении главы Узбекистана Шавката Мирзиеева ознакомился с деятельностью Технопарка в Ташкенте.

В столичном Технопарке размещены 17 проектов на сумму 365 миллионов долларов. На сегодняшний день завершена реализация 13 проектов, в их рамках налажен выпуск электронных счетчиков газа, холодильников, промышленных кондиционеров и систем охлаждения, лифтов и эскалаторов, водяных насосов, аксессуаров для дверей и окон.

В нынешнем году будут введены в строй предприятия по производству изоляционных изделий, водонагревательного оборудования, кухонной техники, а также логистический центр.

Президенту Азербайджана и гостям рассказали о преимуществах производимой здесь продукции.

Главы государств поручили профильным ведомствам двух стран проработать совместные проекты, принять меры по расширению промкооперации и торговли.

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