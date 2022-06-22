Пожар в Нур-Султане площадью 6,5 гектара потушили спустя двое суток

CentralAsia (KZ) - Пожар в столице Казахстана в Нур-Султане с которым боролись двое суток, потушен. Об этом передает Tengrinews.

Возгорание было локализовано 21 июня в 18:53 и 22 июня в 05:55 полностью ликвидировано. Площадь пожара составила 6,5 гектара.

Как пишет издание, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем (малокалорийный источник огня). Двое суток огнеборцы боролись с огнем. В тушении пожара было задействовано 86 сотрудников и 14 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

20 июня в 15:03 на окраине Нур-Султана в болотистой местности загорелся сухой камыш. Утром 21 июня пожарные привлекли вертолет Ми-8, который в общей сложности произвел 27 сбросов в объеме 81 тонны воды.

Болотистая местность усложнила работу пожарных. Подойти к огню и подогнать спецтехнику оказалось сложно. К отдельным очагам было невозможно подобраться ближе чем на два километра. Для опашки периметра спасатели задействовали тракторы.

Ветер гнал дым, пыль и пепел в сторону города, из-за чего многие жители ощущали запах гари.

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