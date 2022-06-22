Г. Занданшатар отметил, что отношения между Монголией и США очень важны и развиваются на основе принципов уважения прав человека

CentralAsia (MNG) - Спикер парламента Г.Занданшатар принял делегацию во главе с председателем правления Американской торговой палаты в Монголии (AmCham Mongolia) Джеймсом Лиотта.

Г-н Джеймс Лиотта поблагодарил спикера за то, что он нашел время для встречи с членами Американской торговой палаты в Монголии, отметив, что Палата имеет долгую историю плодотворного сотрудничества с Великим Государственным Хуралом и его Секретариатом.

Спикер парламента Г.Занданшатар отметил, что отношения между Монголией и США являются важными, основанными на проводимой нашей страной политике третьего соседа.В начале встречи было отмечено, что они развиваются на основе принципы уважения прав человека.

Он отметил стабильное и тесное сотрудничество с Rio Tinto и другими инвесторами и создал Министерство экономики и развития в рамках своей миссии по созданию более стабильной и последовательной правовой среды для бизнеса и инвестиций. Поэтому мы с нетерпением ожидаем услышать от членов Американской торговой палаты в Монголии об увеличении торговли и инвестиций, а также услышать и поделиться мнениями международных и национальных компаний о возможностях для бизнеса и правовой среде в Монголии.

Иностранные и отечественные инвесторы проведут встречу Doorknock 2022 в Улан-Баторе.

Г-н Лиотта сказал, что в качестве председателя Американской торговой палаты в Монголии он работает над увеличением торговли и инвестиций между двумя странами. Недавно мы встретились с предприятиями и инвесторами в Нью-Йорке, Вашингтоне, округ Колумбия, и Сан-Франциско, чтобы увеличить инвестиции и поддержку бизнеса в Монголии. В этом контексте 21-23 июня 2022 года в Улан-Баторе проходят встречи Doorknock 2022 с иностранными и отечественными инвесторами и посольством США в Монголии.

Встречи Doorknock 2022 включают иностранных и отечественных инвесторов, а также встречу с представителями высших государственных органов Монголии и соответствующие резолюции по таким вопросам, как улучшение инвестиционной, торговой и деловой среды Монголии, особенно продвижение свободного рынка, основанного на частном отраслевые организации, — сказал Джеймс Лиотта.

Стороны обменялись мнениями о правовом поле инвестиционной деятельности и текущих экономических проблемах.

AmCham Mongolia — независимая некоммерческая организация, занимающаяся расширением и укреплением делового партнерства между США и Монголией, защитой своих интересов и привлечением американских инвестиций в Монголию.

источник: parliament.mn

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