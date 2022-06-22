Импорт муки в Таджикистан за пять месяцев сократился на 12,5%

CentralAsia (TJ) - За первые пять месяцев текущего года импорт муки в Таджикистан сократился на 12,5 процента, передает Аvesta.tj.

По данным Таможенной службы при правительстве Таджикистана, за это время в страну ввезено 330 тыс тонн пшеницы на сумму 102 млн долларов. В то же время рост цен на муку составил в среднем по Таджикистану около 11 процентов.

Предприятия по производству муки в Таджикистане в основном используют пшеницу, которая импортируется из Казахстана. По официальным данным, Таджикистан ежегодно импортирует около миллиона тонн пшеницы, более 99 процентов которой поступает из Казахстана. Специалисты считают такую ситуацию одной из причин роста цен на муку и зерно.

Цена на муку с начала года в Таджикистане выросла в несколько раз, и теперь 50-килограммовый мешок муки стоит от 380 до 400 сомони ($35-$36,5). И поскольку цены на муку в Таджикистане продолжают расти, а Россия и Казахстан ограничили экспорт пшеницы, жители обеспокоены тем, что может произойти с ценами и поставками пшеницы в ближайшем будущем.

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