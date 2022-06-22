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Токаев высказался о российско-украинском конфликте

CentralAsia (KZ) -  Казахстан является другом обеих сторон конфликта на Украине, необходимо продолжить переговоры между Москвой и Киевом по мирному урегулированию, но ООН при этом находится в состоянии кризиса. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на специальной панельной сессии Катарского экономического форума. Трансляция шла на YouTube.

Его спросили, какие существуют перспективы решения конфликта на Украине.

«Я думаю, прежде всего — добрая воля обоих государств. Но в то же время — поддержка международного сообщества. К сожалению, международное сообщество разделено. Совет Безопасности [ООН сейчас] — это грустная история», — заявил Токаев.

По его мнению, ООН прежде никогда не оказывалась в настолько плохой ситуации, поскольку даже во времена холодной войны организация демонстрировала гораздо большее единение, чем сейчас. Президент Казахстана рассказал, что весьма обеспокоен будущим ООН, однако твердо убежден в необходимости солидарности и единства стран мира. Позитивное влияние ООН должно повлиять на Россию и Украину на их пути к миру, подчеркнул Токаев.

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