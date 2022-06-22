Токаев: Я хочу иметь дружественные и предсказуемые отношения с США

CentralAsia (KZ) - На Катарском экономическом форуме модератор задал вопрос президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по поводу усилий президента США в вопросе увеличения объёмов добычи нефти в рамках ОПЕК, сообщает пресс-служба президента РК.
«Администрация президента Байдена требует от властей Саудовской Аравии добывать больше нефти. Работает ли политика президента США Джо Байдена в отношении ОПЕК? Слышали ли вы, что ОПЕК открыта для увеличения объёмов добычи энергоресурсов? Работает ли подход Байдена?» – спросил модератор Манус Крэнни (Bloomberg).
На вопрос Токаев не ответил.
«Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Я президент Казахстана и хочу иметь дружественные и предсказуемые отношения с Соединёнными Штатами», – сказал глава государства.