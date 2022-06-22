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Торговля между Монголией и Китаем в 2021 году достигла $10 млрд
Б.Батцэцэг, глава МИД Монголии
Б.Батцэцэг, глава МИД Монголии

CentralAsia (MNG) -  Министерство иностранных дел Монголии, Банк Монголии, Монгольская академия наук, Министерство экономического развития и Посольство Китайской Народной Республики в Монголии совместно организовали международную научную конференцию на тему «Современное состояние и перспективы Монгольско- Китайское экономическое и торговое сотрудничество».

На конференции стороны обсудили текущее состояние торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Китаем, вызовы, с которыми они сталкиваются, а также направления и возможности будущего сотрудничества.

Цай Вэньруй, глава дипмиссии КНР в Монголии
Цай Вэньруй, глава дипмиссии КНР в Монголии

Стороны поставили цель увеличить товарооборот между двумя странами до 10 миллиардов долларов к 2020 году. Соответственно, объем торговли достиг 10,1 миллиарда долларов США в 2021 году, что еще больше обогащает и развивает торгово-экономические отношения с новым содержанием, включая «Видение 2050» долгосрочной политики развития, политику возрождения Монголии, и инициатива Китая «Регионы и дороги», а также подчеркнули необходимость координации долгосрочной политики и целей развития двух стран, таких как Глобальная инициатива развития, и расширения сотрудничества в соответствующих областях.

В мероприятии приняли участие более 50 представителей профильных министерств, научных организаций и компаний.

В 2021 году внешнеторговый оборот Монголии и Китая достиг 10,1 млрд долларов США, из которых экспорт достиг 7,64 млрд долларов США, а импорт 2,49 млрд долларов США.

источник: ЦБ Монголии

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