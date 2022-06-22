Reuters: ЕС рассматривает санкции против российского золота

CentralAsia (CA) - Золото из РФ может стать новой целью для европейских санкций в рамках следующего пакета ограничений Евросоюза, передает Reuters.

Об этом говорится в проекте предложений, подготовленных для саммита стран Евросоюза, который пройдет 23–24 июня.

«По словам официальных лиц, новый пакет в настоящее время не готовится, работа по определению секторов, которые могут быть затронуты, продолжается и золото является одной из возможных следующих целей», — сообщает агентство. Одной из стран, предположивших, что санкции могут коснуться золота, по информации Reuters, является Дания.

Источник, знакомый с работой над санкциями, сообщил Reuters, что Европейская комиссия работает над добавлением золота к возможному следующему раунду санкций.

По данным издания, новый документ прямо не говорит о седьмом пакете санкций и является компромиссом между разными позициями участников союза. Так, страны Скандинавии и Восточной Европы предлагали сразу ввести новые санкции, в то время как Германия и Нидерланды предлагают сосредоточиться на применении существующих мер.

Золото является одним из ключевых активов для Центробанка. После начала военной операции около $300 млрд золотовалютных активов ЦБ оказались заморожены в соответствии с западными санкциями. В конце марта Минфин США выпустил разъяснения, из которых следует, что любые трансакции с относящимся к ЦБ золотом покрываются санкциями. Приблизительно половина резервов ЦБ хранится именно в золоте.

Представители второй по размеру золотодобывающей компании в России Polymetal заявили, что, хотя производитель не попал под западные санкции, на его операционную деятельность повлиял отказ транспортных компаний от перевозки оборудования.