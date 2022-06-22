экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Reuters: ЕС рассматривает санкции против российского золота

CentralAsia (CA) -  Золото из РФ может стать новой целью для европейских санкций в рамках следующего пакета ограничений Евросоюза, передает Reuters.

Об этом говорится в проекте предложений, подготовленных для саммита стран Евросоюза, который пройдет 23–24 июня.

«По словам официальных лиц, новый пакет в настоящее время не готовится, работа по определению секторов, которые могут быть затронуты, продолжается и золото является одной из возможных следующих целей», — сообщает агентство. Одной из стран, предположивших, что санкции могут коснуться золота, по информации Reuters, является Дания.

Источник, знакомый с работой над санкциями, сообщил Reuters, что Европейская комиссия работает над добавлением золота к возможному следующему раунду санкций.

По данным издания, новый документ прямо не говорит о седьмом пакете санкций и является компромиссом между разными позициями участников союза. Так, страны Скандинавии и Восточной Европы предлагали сразу ввести новые санкции, в то время как Германия и Нидерланды предлагают сосредоточиться на применении существующих мер.

Золото является одним из ключевых активов для Центробанка. После начала военной операции около $300 млрд золотовалютных активов ЦБ оказались заморожены в соответствии с западными санкциями. В конце марта Минфин США выпустил разъяснения, из которых следует, что любые трансакции с относящимся к ЦБ золотом покрываются санкциями. Приблизительно половина резервов ЦБ хранится именно в золоте.

Представители второй по размеру золотодобывающей компании в России Polymetal заявили, что, хотя производитель не попал под западные санкции, на его операционную деятельность повлиял отказ транспортных компаний от перевозки оборудования.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • На Западе назвали «самое страшное место на Земле», где может начаться «война» России и НАТО, - Politico
  • ISW: Российские войска усиливают операции в Северодонецке-Лисичанске (карта военных действий на Украине)
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Ташкент (фото)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com