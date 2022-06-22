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В горах Узбекистана выпал снег (фото, видео)

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 20 июня в горах на высоте 3600 метров над уровнем моря, что на территории Гиссарского государственного заповедника в Кашкадарьинской области, выпал снег. Об этом сообщил ведущий специалист Узгидромета Эркин Абдулахатов.

Как отмечается, из-за влажного, холодного воздуха, который наблюдается в последние дни по всей территории Узбекистана, температура воздуха на высоте 3200-3500 метров над уровнем моря Гиссарского хребта опустилась ниже нуля градусов, в результате чего выпал снег.

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