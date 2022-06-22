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В Узбекистане ощущалось землетрясение силой 3 балла, произошедшее в Афганистане

CentralAsia (UZ) -  На территории Узбекистана 22 июня в 01:55 часов по местному времени зафиксировали землетрясение с эпицентром в Афганистане.

Об этом сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Магнитуда М=6,1. Глубина 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 685 км в юго-западном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

  • Сурхандарьинская область: 3 балла, 281 км.
  • Кашкадарьинская область: 2 балла, 503 км.
  • Самаркандская область: 2 балла, 536 км.
  • Джизакская область: 2 балла, 567 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

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