В Узбекистане ощущалось землетрясение силой 3 балла, произошедшее в Афганистане

CentralAsia (UZ) - На территории Узбекистана 22 июня в 01:55 часов по местному времени зафиксировали землетрясение с эпицентром в Афганистане.

Об этом сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Магнитуда М=6,1. Глубина 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 685 км в юго-западном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Сурхандарьинская область: 3 балла, 281 км.

Кашкадарьинская область: 2 балла, 503 км.

Самаркандская область: 2 балла, 536 км.

Джизакская область: 2 балла, 567 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.