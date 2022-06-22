«Я больше казах, чем вы»: Рамзан Кадыров заявил, что никогда ничего плохого про Казахстан не говорил

CentralAsia (KZ) - Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь записал видеообращение, оправдываясь, что не говорил плохого про казахский народ.

В прошлом видеообращении Кадыров заявил о том, что «Россия спасла Казахстан», и требовал высказать позицию по поводу событий в Украине. Теперь же глава Чечни попросил провокаторов не раздувать эту тему и не пытаться «вбить клин» в отношения между казахским и чеченским народами.

«Это опять я, опять со своим телефоном. Меня очень огорчили блогеры, которые хайпуют: мол, Рамзан про казахский народ что-то сказал. Я хочу вас огорчить или порадовать — я больше казах чем вы. Мой отец родился в Казахстане. Мой дедушка работал в Казахстане, дон. Брат дедушки похоронен в Казахстане. Я никогда в жизни плохого не говорил про Казахстан. Я говорил про общую политику», – сказал Кадыров.

Он вспомнил, что казахский народ делился с чеченцами в 1944 году последним куском хлеба. Поэтому, по его словам, лучше поискать тех провокаторов, «кто раздувает эту тему и пытается вбить клин в отношения».

«Такая же однозначная позиция у меня и в отношении других народов бывшего СССР, в том числе и белорусов, и украинцев, и других. Но политику и политиков критиковать себе позволю и всегда говорю ровно то, что думаю. И не надо пытаться в сказанном мною искать какой-то особый, глубоко затаённый смысл», – сказал Кадыров.

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