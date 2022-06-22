В Узбекистане за сутки выявлено 82 инфицированных COVID-19

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CentralAsia (UZ) - На 22 июня общее количество заболевших COVID-19 в Узбекистане с начала пандемии достигло 239 895. В течение прошедших суток зафиксированы 82 новых случая, сообщает Минздрав республики.

Заболевшие зарегистрированы в 9 регионах страны.

За день выздоровел 31 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 237 791).

На лечении находятся 467 больных COVID-19.