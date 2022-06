ISW: Войска РФ отбили берег Ингульца и планируют атаковать окрестности Лисичанска (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 21 на 22 июня опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его информации, российские войска, вероятно, отбили восточный берег реки Ингулец с украинского плацдарма, расположенного недалеко от границы Херсонско-Николаевской области.

Также войска РФ провели несколько успешных наступлений в населённых пунктах юго-восточнее Северодонецка 21 июня и в ближайшие дни могут угрожать Лисичанску, избегая при этом сложного встречного форсирования реки Северский Донец.

Выводы института:

Кремль недавно сменил командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России и, возможно, уволил командующего Южным военным округом и назначил нового главнокомандующего российскими войсками в Украине, что указывает на продолжающуюся дисфункцию Кремля в ведении войны.

Российские силы продолжают штурмовать населенные пункты вдоль трассы Т1302 Лисичанск-Бахмут, чтобы перекрыть украинские наземные линии связи (ГЛОК).

Российские операции по направлению Изюм — Славянск все чаще приостанавливаются, поскольку российские силы отдают приоритет операциям вокруг Северодонецка.

Сообщается, что украинские силы нанесли удары по российским позициям на острове Змеиный в Черном море, что может привести к уничтожению российских укреплений и техники на острове, но ISW не может подтвердить конкурирующие заявления Украины и России о результатах атаки.

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков

Усилие поддержки 2 - Южная ось.