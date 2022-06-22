Племянник Назарбаева Самат Абиш даёт показания по делу о январских событиях в Казахстане, – КНБ

Самат Абиш

CentralAsia (KZ) - Бывший первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана, племянник экс-президента Нурсултана Назарбаева Самат Абиш находится в орбите следствия по делу о январских протестах в Казахстане. Об этом сообщил заместитель председателя КНБ Аскар Амерханов, передает Orda.kz.

«Он даёт показания. Я думаю, что он в Казахстане, потому что следствие идёт», — сказал Амерханов.

Процессуальный статус Абиша неизвестен, по словам Амерханова, это определит следственная группа.

По словам замглавы КНБ, во время январских событий Абиш был на работе.

17 января стало известно, что племянник Назарбаева Самат Абиш официально освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ. Ранее сообщалось, что Абиш был снят с должности вместе с Масимовым, но в КНБ сначала отрицали это, затем заявили, что Абиш находится на своем посту, а позже сообщили, что он просто ушел в отпуск.

Помимо председателя КНБ, под арестом находятся трое заместителей - Марат Осипов, Даулет Ергожин и Ануар Садыкулов. Они были сняты с должностей в начале января.

В случае доказательства вины экс-руководителей КНБ ждет тюремное заключение до 17 лет.

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов ранее объяснил, почему не задержан Абиш: доказательств его причастности к январским событиям нет.

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