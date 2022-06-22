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В условиях боевых действий расходы Украины составляют $5-6 млрд в месяц, - USAID
Саманта Пауэр
Саманта Пауэр

CentralAsia (CA) -  Глава агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сообщила, что власти Украины на фоне военного конфликта в среднем ежемесячно тратят около $5-6 млрд. Такие расходы Пауэр назвала «ошеломительными».

«Среднемесячные затраты этого правительства (Украины), которое должно справляться с идущей войной, по последним расчетам составляют где-то между 5 и 6 миллиардами в месяц», — сказала представитель США в ходе беседы с главой Всемирного банка.

10 июня посол США на Украине Бриджит Бринк анонсировала бюджетную поддержку Украине от США в размере $7,5 млрд. Однако Пауэр считает, что этих средств недостаточно.

В конце мая глава Минфина Украины Сергей Марченко говорил, что бюджет его страны на две трети зависит от международной помощи. Тогда же премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд ежемесячно. По его словам, из-за военных действий в стране остановлено около 35% всей экономики.

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