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В результате землетрясения в Афганистане погибли более 250 человек. Видео

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате землетрясения в Афганистане увеличилось до 255 человек, сообщает телеканал Al Jazeera.

Глава министерства по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана Мохаммад Нассим Хаккани заявил, что большинство погибших произошло в провинции Пактика, где 100 человек погибли и 250 получили ранения. Также поступали сообщения о массовой гибели местных жителей в провинциях Хост и Нангархар.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал подземные толчки на глубине 30 км, эпицентр располагался в 42 км на юго-запад от города Хост, где проживает до 100 тыс. человек. Уточняется, что сейсмологи заявили о магнитуде 5,8.

Их коллеги из Геологической службы Соединенных Штатов дали другую оценку — магнитуда 6,1, глубина землетрясения — 51 км.

Ранее сообщалось, что ночью в нескольких областях Узбекистана ощущалось землетрясение с эпицентром в Афганистане. Данных о разрушениях и пострадавших в Узбекистане не поступало.

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