Из Тупалангского водохранилища просочилась вода. «Узбекгидроэнерго» опровергло сообщения о затоплении

CentralAsia (UZ) - По данным местных СМИ, в Сариосийском районе Сурхандарьинской области Узбекистана из Тупалангского водохранилища просачивается вода. В МЧС Узбекистана прокомментировали ситуацию.

«22 июня, в 08:14 уровень воды в водохранилище резко поднялся. Его вместимость составляет 400 млн кубометров, а на данный момент там 378,87 млн ​​кубометров. Планируемый расход – 70 кубометров в секунду. По состоянию на 22 июня 2022 года расход составляет 110 кубометров в секунду», - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в результате инцидента прочность резервуара не повредилась. Ведутся работы по уменьшению объема воды.

В свою очередь АО «Узбекгидроэнерго» опровергло сообщения о затоплении Топалангского водохранилища.

«В связи с реализацией проекта модернизации 2-го компонента Тополангской ГЭС, строящейся в настоящее время на Тополангском водохранилище, при испытательных работах по напорному трубопроводу сбросили 40 кубометров воды. Проблем с дамбой нет. Волноваться не о чем», — говорится в сообщении компании.

Как отмечается, на данный момент эта неисправность полностью устранена. Всего в канал направляли 40 кубометров воды.