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ООН сообщила о 4597 погибших мирных жителях в Украине с 24 февраля
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  С начала российских военных действий 24 февраля по 20 июня в Украине погибли 4597 мирных жителей, в том числе 313 детей. Ранения получили 5711 гражданских. Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

На контролируемых Киевом территориях Донецкой и Луганской областей погибли 2508 человек, ранены 2430. На неподконтрольных Киеву территориях этих областей погибли 184 человека, ранены 752, сообщает ООН. В других регионах Украины погибли 1905 человек, ранены 2529.

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