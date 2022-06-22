экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Умер исполнитель песни «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс
Пьер Нарцисс
Пьер Нарцисс

CentralAsia (CA) -  Ушел из жизни российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс. Об этом 22 июня сообщила его дочь Каролина-Кристель в Instagram.

Исполнителю было 45 лет.

По словам дочери, смерть наступила в результате остановки сердца после операции на почке.

Уроженец Камеруна Пьер Нарцисс (полное имя — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза) стал звездой второго сезона телепроекта, запомнившись поклонникам песней «Шоколадный заяц».

В 2003 году певец выпустил свой единственный альбом, который тоже получил название «Шоколадный заяц». При этом, помимо заглавного хита, он исполнял и другие — популярные в свое время — песни: «Акуна Матата», «О, любовь», «Целуй, целуй».

В 2009 году Нарцисс женился на Валерии Калачевой, в браке с которой родилась дочь Каролина-Кристель. Супруги развелись — это произошло в 2017 году, когда радиоведущая Марианна Суворова обвинила певца в сексуальном насилии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • ISW: Российские войска усиливают операции в Северодонецке-Лисичанске (карта военных действий на Украине)
  • Пожар в Нур-Султане площадью 6,5 гектара потушили спустя двое суток
  • Из Тупалангского водохранилища просочилась вода. «Узбекгидроэнерго» опровергло сообщения о затоплении


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com