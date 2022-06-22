Умер исполнитель песни «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс

Пьер Нарцисс

CentralAsia (CA) - Ушел из жизни российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс. Об этом 22 июня сообщила его дочь Каролина-Кристель в Instagram.

Исполнителю было 45 лет.

По словам дочери, смерть наступила в результате остановки сердца после операции на почке.

Уроженец Камеруна Пьер Нарцисс (полное имя — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза) стал звездой второго сезона телепроекта, запомнившись поклонникам песней «Шоколадный заяц».

В 2003 году певец выпустил свой единственный альбом, который тоже получил название «Шоколадный заяц». При этом, помимо заглавного хита, он исполнял и другие — популярные в свое время — песни: «Акуна Матата», «О, любовь», «Целуй, целуй».

В 2009 году Нарцисс женился на Валерии Калачевой, в браке с которой родилась дочь Каролина-Кристель. Супруги развелись — это произошло в 2017 году, когда радиоведущая Марианна Суворова обвинила певца в сексуальном насилии.