Умер исполнитель песни «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс

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- 14:32, 22 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Ушел из жизни российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс. Об этом 22 июня сообщила его дочь Каролина-Кристель в Instagram.
Исполнителю было 45 лет.
По словам дочери, смерть наступила в результате остановки сердца после операции на почке.
Уроженец Камеруна Пьер Нарцисс (полное имя — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза) стал звездой второго сезона телепроекта, запомнившись поклонникам песней «Шоколадный заяц».
В 2003 году певец выпустил свой единственный альбом, который тоже получил название «Шоколадный заяц». При этом, помимо заглавного хита, он исполнял и другие — популярные в свое время — песни: «Акуна Матата», «О, любовь», «Целуй, целуй».
В 2009 году Нарцисс женился на Валерии Калачевой, в браке с которой родилась дочь Каролина-Кристель. Супруги развелись — это произошло в 2017 году, когда радиоведущая Марианна Суворова обвинила певца в сексуальном насилии.